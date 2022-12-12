麥當勞新推草莓塔？陸網瘋傳「麥當勞聖誕草莓塔」，網哭「大無語」
麥當勞竟推出草莓塔？近日，「草莓塔」登上微博熱搜，不少網友紛紛曬出草莓塔照片，小紅書上也搭上風潮，開始瘋傳「麥當勞草莓塔」的宣傳海報，許多人看到便興沖沖拿著手機衝到麥當勞詢問，結果卻收到店員「沒了」的回應。
陸網瘋傳的「麥當勞草莓塔」究竟是真還是假？日前，小紅書出現「麥當勞草莓塔」宣傳海報一圖，網友表示「麥當勞真的好會」、「好想吃」，沒想到竟是假消息！有位網友到麥當勞拿圖片問服務員，店員皆說「不知道」、「沒了」，跑了好幾家都詢問無果，後來有人出來闢謠「假的！」、「騙流量而已」，也有麥當勞員工透露「群裡沒有通知」。
雖說麥當勞並沒有草莓塔，但也掀起網友一陣討論，有人吐槽「麥當勞怎麼可能出這個，麥當勞怎麼可能有新鮮草莓，都是罐頭」、「這麼假的圖有人信了？」、「大無語事件」，但也有網友歪樓表示「這麼高怎麼吃？」、「裡面應該有根竹籤」。由此看出「草莓塔」確實為近期熱議話題，卻也成為了騙流量的媒介，抑或許各大商家也可作為試水溫的參考。
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