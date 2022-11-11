甜點控開炫！星巴克4款「聖誕杯子蛋糕」靈感來自星冰樂，聖誕打卡必備

生吃和牛塊？原來這是中國海底撈與手搖品牌「奈雪的茶」攜手合作的「和牛慕斯」，外型逼真，不仔細看真的會以為是一塊生和牛上桌，沒想到居然是酸甜可口的擬真甜點！ 「中國海底撈 X 奈雪的茶」夢幻聯動推

2022-11-04 15:30