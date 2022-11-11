甜點控開炫！星巴克4款「聖誕杯子蛋糕」靈感來自星冰樂，聖誕打卡必備
12月還沒到，就已經充滿聖誕氣息啦！中國星巴克推出4款應景「聖誕杯子蛋糕」，每一款都大有來頭，靈感全來自人氣系列飲品「星冰樂」，杯子蛋糕表面擠上不同顏色的鮮奶油，宛如小小聖誕樹，好看又好拍。
中國星巴克為迎接聖誕，日前推出4款「聖誕杯子蛋糕」，有「莓果」、「濃醇黑巧」、「三重芝士」及「抹茶」4種口味，靈感分別來自「草莓星冰樂」、「巧克力星冰樂」、「芝士乳酪星冰樂」與「抹茶星冰樂」，每個杯子蛋糕都對應一款星冰樂，直接幫你配好一組。
而「聖誕杯子蛋糕」新品貼文一發布，便有許多網友留言「直接開炫」、「都想要買啦」，甚至有網友表示「已經在上市第一天就炫完了一整套」，小巧可愛又好吃，悄悄期待一下台灣星巴克的聖誕新品吧！
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