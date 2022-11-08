雙11瘋轉盤！ 不要對我尖叫 X 悠活原力 「桂花烏龍茶」免費抽

知名手搖飲「不要對我尖叫」這次與高品質保健食品品牌「悠活原力」攜手合作雙十一優惠活動，即日起至11/14前，只要兩步驟立即加入LINE好友，即可免費抽不要對我尖叫人氣飲品「桂花烏龍茶飲」一杯。

不要對我尖叫採用在地老茶莊系列茶葉，獨家烘焙的烏龍茶，搭配台灣獨有的桂花釀，襯托出茶與花的「桂花烏龍」絕妙搭配，甘醇中慢慢散出高雅的桂花香氣，讓你每一口瀰漫花香與茶香在口中恣意奔放。

圖／不要對我尖叫提供

即日起至11/14參加雙11瘋轉盤，只要兩步驟掃碼加入不要對我尖叫俱樂部Line@好友領取現金券、加入悠活原力Line@好友發送抽獎券，有機會獲得悠活原力產品5000元產品現金券、折價券與小米氣炸鍋等多項好禮帶回家！

圖／不要對我尖叫提供

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