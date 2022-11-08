Beard Papa's改賣烤地瓜？擬真「紅薯泡芙」1個月限時販售，泡芙控都手刀嘗鮮了！

真假紅薯傻傻分布清楚？還以為「Beard Papa's」改賣烤地瓜了，原來是日本「Beard Papa's」於11月推出的期間限定「紅薯泡芙」，紅薯造型超可愛，上面再撒上紅薯粉，滿滿紅薯味把秋冬氛圍感直接拉滿。

圖／Beard Papa's日本官網

日本「Beard Papa's」推出新一季的季節限定「紅薯泡芙」，只販售到11/30，內餡使用日本德島「鳴門金時」紅薯，搭配獨門濃郁卡士達，喜歡紅薯的朋友一定超愛，加上仿真的紅薯外型，遠處望去就像是真的紅薯，冬天就是吃紅薯的季節，今年來點不一樣的「紅薯泡芙」一樣很冬日。

圖／Beard Papa's Twitter

圖／Beard Papa's Twitter

圖／Beard Papa's Twitter

新品泡芙一開售就有不少粉絲嘗鮮，有網友分享「超好吃，買了兩個一次吃光」、「日本人擅長把東西做得好吃、好看又便利」，也有不在日本的朋友表示「口水流到了日本」，由此看出「紅薯泡芙」光從造型就很誘人食慾，實際吃起來也確實很美味。

ビアードパパの新作の焼き芋のやつ買ってみた pic.twitter.com/FPxNw18D29 — り ぐ ら す (@Ligrasu) 2022年11月2日

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