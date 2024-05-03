端午連休「國旅提案」懶人包／6大主題旅遊計畫 夢幻美食美景玩台灣

端午節連假（6/8～6/10）是今年最後的三連休，想好如何把握假期、規劃一場國內旅行了嗎？衝澎湖花火節看航海王主題煙火秀，用與眾不同的方式欣賞金針花海，農場繡球花網美打卡兼精油療癒，騎鐵馬慢遊等旅遊提案一次看！

2024澎湖國際海上花火節與航海王動畫合作。圖片來源｜雄獅旅遊

澎湖花火節

航海王主題煙火秀 +Party

2024澎湖國際海上花火節與航海王動畫25週年合作，訂於5月2日正式開幕至7月30日閉幕，每場活動都將安排10分鐘煙火秀及無人機展演，觀音亭主場為航海王主題無人機秀，離島場則將演出澎湖主題無人機秀，開幕還加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，並搭配航海王動漫交響樂及動漫演唱會，為今年花火節創造舞台魅力。

你是航海王粉絲嗎？有旅行社搭乘航海王熱，除了看海上花火之外，並推出市場獨家的航海王主題Party，安排專業的航海王Cosplay角色扮演，盡情歡樂互動。

日月潭的金針花園區，是全台唯一的水田金針花。圖片來源｜雄獅旅遊

頭社金針花海

還可用划船方式賞花

可想像用划船方式賞花？位於日月潭的金針花園區，是全台唯一的水田金針花，不用上山下海，就可以欣賞3公頃金針花海，還可以划船近距離欣賞金針花。每年有兩次的花季，每年5～6月有七彩金針，8～10月有原生種金針。

日月潭的金針花園區，還可以划船近距離欣賞金針花。圖片來源｜雄獅旅遊

日月潭的金針花園區，還可以划船近距離欣賞金針花。圖片來源｜雄獅旅遊

除了金針，當地擁有多種類花田，也可搭獨木舟體驗薰衣草。早年只要在頭社盆地的田地上踩踏或跳動，附近地面都會抖動，十分有趣，因此又有「曼波田」之稱，不妨來體驗看看，並品嘗古早味農家割稻飯。

苗栗卓蘭鎮的花露休閒農場繡球花海。圖片來源｜雄獅旅遊

花露農場

繡球花海打卡 讓精油、美食來療癒

紫色浪漫的繡球花海為網美所競逐，位於苗栗卓蘭鎮的花露休閒農場，每年四月至五月份是浪漫繡球花的季節，花期持續到六月中，農場一年四季都有不同的主題花季可以欣賞。

園區除了可以賞花之外，還有精油主題館可以體驗放鬆精油足療、還有餐點美食可以品嚐，在近期還有超可愛的恐龍蛋隱藏在園區裡喔。

花蓮縣富里鄉利用稻草製作裝置藝術，成為當地特色。圖片來源｜欣傳媒

富里稻草藝術節

和稻草裝置藝術同框

第五屆富里稻草藝術季從 2023 年 12 月 23 日起，羅山展售中心後草皮開展，入場免門票。花蓮縣富里鄉富里農會在每年休耕期，打造浪漫的波斯菊花海，同時利用稻草製作裝置藝術，成為當地特色，也是最佳打卡景點。

騎單車來伯朗大道朝聖。圖片來源｜雄獅旅遊

騎鐵馬慢遊台東

享受伯朗大道經典畫面

來到花東，最適合慢遊，騎乘自行車是最剛好的速度，因為金城武樹而聲名大噪的池上鄉伯朗大道，想拍攝綠油油的翻浪稻田嗎？騎單車來這裡朝聖，在一望無際田園風景，享受鄉間慢活時光吧。

晚上則可以夜訪台東鐵花村文創聚落或台東知名觀光夜市，一起享用台東最夯養生火鍋，留下美好記憶。

馬祖藍眼淚被CNN列為世界15大奇景之一。圖片來源｜吳仁凱

馬祖追藍眼淚

北海坑道搖櫓船夢幻秘境

每年3月下旬到9月，深海裡的夜光蟲會大量聚集在馬祖，是看「藍眼淚」的季節，被CNN列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚，是一生必看的奇幻美景。南竿北海坑道是有機會看到藍眼淚的地點之一，若在藍眼淚季節前來，乘著搖櫓，藍眼淚就在船邊，十分夢幻。

哪裡可以看到藍眼淚？追藍眼淚景點大公開：

1.南竿追藍眼淚景點推薦：鐵堡、津沙沙灘、大漢據點、55據點、北海坑道、牛角澳口、26據點、翰林角。

2.北竿追藍眼淚景點推薦：橋仔沙灘、芹壁沙灘、塘后沙灘。

3.東莒、西莒追淚景點推薦：福正沙灘、猛澳沙灘、神祕小海灣、菜埔澳地質公園。

4.東引追藍眼淚景點推薦：中柱提、中柱港。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301164