全台觀星景點！到沒有光害、視野開闊的觀星點欣賞仰望滿天星斗，感受大自然的浪漫

全台觀星景點：到沒有光害、視野開闊的觀星點欣賞仰望滿天星斗，感受大自然的浪漫吧！

只有在光害少、天氣晴朗的夜晚，才有機會一抬頭就看到滿天星斗。觀星須講究天時地利，今天要分享全台適合觀星的景點，平時在繁華的都會區，頂多只能在夜空中看見月亮和幾顆比較亮的星星，到這幾個地方過夜旅行，晚上不知道該安排什麼行程時，不妨就抬頭仰望星空吧！

南投 合歡山暗空公園

圖／@yoko_chen1978

合歡山暗空公園是全台第一座獲得國際暗空協會認證的觀星點，這裡設有觀星平台和停車場供觀星族使用。在視野開闊、沒有光害的合歡山上，不只可以看到滿天的星星，還能夠看到美麗的銀河，得以在高山上一邊與星星相望，一邊聽著大自然的天籟，相當夢幻浪漫。

圖／@yoko_chen1978

地址：南投縣仁愛鄉台14甲線24.3K號

台中 福壽山農場

圖／@no1305

位於台中梨山上的福壽山農場占地遼闊，白天可以欣賞各個季節盛開的花卉和山景，晚上則仰望星空觀星，在山上夜間的光害少，只要天氣晴朗，不用等到半夜，太陽下山之後就能看到星星露面。周末還會有星空導覽的活動，想要認識星空，或是跟著導覽老師一起找到天上星座都可以參與。

地址：台中市和平區福壽路29號

連絡電話：04 2598 9202

台南 七股海堤、國聖燈塔

圖／@tw_huaien.0117

位於七股海邊的國聖燈塔是台灣的最西點，外型像是鐵塔的燈塔，入夜之後，除了指引漁船方向，也成為夜間拍攝星星、銀河的最佳背景，能夠拍出浪漫奇幻的照片。在國聖燈塔外的七股海堤，同樣也能夠觀賞到夜空中的星星，將滿天星斗盡收眼底。

圖／@ericphoto929

地址：台南市七股區西堤堤坊

屏東 龍磐公園

圖／@jay_show_1223

要找適合觀星的地點，除了高山上之外，海邊也符合光害少、視野開闊等條件。墾丁的龍磐公園在白天時可以看到廣闊的草原和海景，特殊的海崖地景也吸引了許多人到此；一到了晚上，整片的草原就成了適合觀星的地點，吹著來自太平洋的海風，躺在草地上，看著星空，舒適愜意。

圖／@jay_show_1223

地址：屏東縣恆春鎮台26線946號

花蓮 七星潭

圖／@tea_619

想要到花蓮看無敵海景，很多人最先想到的就是花蓮新城的七星潭。走在布滿鵝卵石的石礫海灘，看著一望無際的太平洋，湛藍的海洋相當療癒人心。夜幕低垂時，七星潭就成了絕佳的觀星點，可以躺在海灘邊，伴隨著海浪拍打岸邊的聲響，將滿天星斗盡收眼底。

地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷5號

台東 加路蘭遊憩區

圖／@j_h_ye

經過東管處的整建，原本放置空軍基地廢棄土的區域搖身一變成為了擺著裝置藝術品、有著絕佳景觀的加路蘭遊憩區，在不同的時間，還能夠欣賞到不同的景色。不論是想要看日出、夕陽，還是美麗的海景、星空都沒有問題，特別是在夜間，還能吹著海風、聽著海浪聲，抬頭觀星，享受悠閒安靜的時光。

圖／@j_h_ye

地址：台東縣台東市台11線

台東 都歷海灘

圖／@wuchu2013

有著「天空之鏡」美稱的都歷海灘是台東熱門的打卡景點，退潮之後，海天美景倒影在如鏡子般平靜的海灘上，隨手一拍都像是風景明信片一樣美麗。晚上前往的話，還能夠拍到星空的倒影，同時將天上的星空和倒影裝進觀景窗內，能夠拍出不同於一般觀星景點的奇幻美照。

地址：台東縣成功鎮都歷路

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