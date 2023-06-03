中南部下起黃金雨！ 6月必追美景「阿勃勒黃金雨」 6大金黃花毯景色超迷人

6月初夏，中南部先迎來一波盛夏黃金雨！ 成串懸掛的黃色小花隨風飄逸，每年初夏5-6月份進入阿勃勒花海滿開期，金黃色花卉在夏日耀眼綻放，和你分享中南部最新6處阿勃勒盛放景點，一起感受天空下起黃金雨，地面鋪滿金黃花毯的迷人景緻！

◎台南白河 蓮鄉自行車道

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白河除了蓮花，阿勃勒樹的美景在台南也可以追！ 白河「蓮鄉自行車道」沿道兩邊都阿勃勒金黃綻放中，走至另外一端，還有小火車裝置藝術搭著拍，浪漫氛圍更加分。

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地點：台南市白河區玉豐(蓮花資訊館

◎台南安定 蘇厝河堤公園

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盛開的阿勃勒就是美，台南蘇厝河堤公園曾文堤防處種滿阿勃勒樹金黃色花朵延綿而生，全長約100公尺，兩排阿勃勒花樹密集盛開，交織形成美麗的金黃隧道，坐在樹蔭下欣賞美景，風吹來時還有美麗阿勃勒吹雪飄來。

地點：台南市安定區曾文堤防(導航「蘇厝滯洪池001水門」，有免費停車場)

◎嘉義 蒜頭糖廠蔗埕文化園區

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這裡有嘉義最狂的黃金樹，近10米高的金黃花牆大景藏在知名老牌風景區「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」的西側倉庫外，近三層樓高的阿勃勒，讓人站在樹下變得好渺小。

地點：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

◎嘉義 荷苞嶼生態園區

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荷苞嶼生態園區是嘉義兼具環境教育的最美溼地，朴子溪流域荷苞嶼大排的生態園區，成排阿勃勒綻放中。

地點：嘉義縣朴子市大葛里

◎雲林 聯美大橋

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最美的行道景觀樹在雲林路段上都隨處可見，於雲林縣虎尾溪堤坊坡上，金黃成串的阿勃勒不管哪種角度拍起來都唯美。

地點：雲林聯美大橋(導航23.6588679, 120.3947318)

◎南投 福崗路阿勃勒

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南投市區也能賞金黃花雨，介於內山公路和彰南路二段的福崗路一段上，開滿阿勃勒綿延近一公里，鮮豔的黃花配上藍綠馬卡龍色系的欄杆，撞色構圖呈現悠閒療癒氛圍。記得順道去吃正典牛乳大王的三明治冰、私房老蔡牛肉麵，還能到中興新村看荷花。

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地點：Google搜尋「福崗路阿勃勒」

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