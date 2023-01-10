今天回家吃！網友曬「一盤蝦仁蛋炒飯」 惹眾淚目：懷念阿嬤
有一種餓叫阿嬤覺得你餓！在爆笑公社2臉書社團中，有網友PO出一張被滿滿蝦仁覆蓋的蛋炒飯照片，配字「今天不買便當了，去阿嬤家吃阿嬤的蝦仁蛋炒飯」，吸引許多人的眼球並直呼「是飯炒蛋蝦仁」、「這絕對是滿滿的愛」。
蝦仁蛋炒飯落伍了，飯炒蛋蝦仁才夠潮！有名網友在爆笑公社2臉書社團貼出一張「蝦仁蛋炒飯」照片，只見滿滿大尾蝦仁覆蓋，滿滿一盤目測就有近20隻蝦仁，飯跟蛋直接變成配角，不少網友看到紛紛表示「蝦仁好多，阿罵好愛孫」、「蝦仁炒蛋起鍋後，撒上點點的飯粒提香」、「這是蝦仁佐米香飯」，大讚這盤阿嬤的蝦仁蛋炒飯料多實在。也有網友有感而發留言「懷念阿嬤帶孫的樣子」、「阿嬤愛的魔法」，讓不少人想起和阿嬤一起的回憶，更有人決定「今天就回家吃」。
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