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奧客退散！台中人氣蔥麵包「1500個被秒殺」，店家抵制黃牛竟遭負評洗版
不給代購遭反制？台中人氣烘焙坊「台中藏阿胖」每日限量販售，時常在短時間內就售完，導致代購風潮興起。近日，店家在臉書貼出「拒絕代購」的公告後，反遭網路負評洗版，讓店家無奈又不得不再次聲明立場。
「台中藏阿胖」的蔥麵包每日限量1200～1500個，每人限購30個，吸引許多粉絲搶購。而隨著麵包如此搶手的趨勢，代購也因應而生並從中賺一筆，因此店家便在臉書發出「拒絕代購」聲明，表示「太常出現的買滿數量熟面孔，都有可能被我們拒絕販售，請代購與黃牛悉知」。而公告一出後，竟掀起負評、謠言、攻擊等浪潮，甚至被酸「麵包店生意能做成這樣真的蠻厲害的」。
為此，店家再度發文表明「我沒有打算回應自己的麵包多厲害、多好吃，但一個沒吃過的人寫評論給我就覺得很好笑」，認為是被奧客胡亂帶風向以影響店家生意，並表示「沒有回嗆」，也對被限購影響到的老客人表示歉意，不少網友支持店家，紛紛留言「老闆加油」、「太棒了，少一個排隊的人了」、「非常推薦 超級好吃」等正向評價。
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