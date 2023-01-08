包入整顆大草莓！期間限定「草莓龍鬚糖」一顆15元有找，好吃不甜膩也不黏牙

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

不知從幾何時開始流行起草莓龍鬚糖，北中南各地都買的到，這次在北港朝天宮旁發現一台華師傅行動餐車，賣的是傳統的龍鬚糖，古早結合創新，我就是為了草莓龍鬚糖而來，一盒六顆才賣80元，很便宜。

現點現做需要一點時間，從一塊麥芽糖慢慢捏拉成上千條的糖絲，現場邊等邊看表演，也蠻殺時間的。

固定口味有花生、芝麻、原味，一盒50元，買10盒還送1盒；草莓口味是期間限定。

一小盒一小盒包裝倒也挺精緻可愛。

草莓龍鬚糖（NT.80）建議兩小時內食用完畢，不建議久放。

店家建議品嚐時先咬一半，半顆半顆吃比較好吃。

細如髮絲的龍鬚糖，觸感好細緻，幾乎入口即化，完全不黏牙，甜度也很低，第一次吃龍鬚糖以為會很甜，實際上並不然，中間包入大顆新鮮草莓，juicy加上酸甜感，蠻不突兀的組合，很有意思的小點心。

好吃又不貴的華師傅行動餐車，季節限定的草莓龍鬚糖便宜又好吃，有到北港朝天宮拜拜的朋友，可以順便買盒吃吃看，傳統古早味小吃尬上草莓所迸出的新滋味。

華師傅行動餐車 | 粉絲頁

電話：0988-621-844

地址：雲林縣北港鎮民主路2號對面

營業時間：09:00–18:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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