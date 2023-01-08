包入整顆大草莓！期間限定「草莓龍鬚糖」一顆15元有找，好吃不甜膩也不黏牙
udn走跳美食／Irene
不知從幾何時開始流行起草莓龍鬚糖，北中南各地都買的到，這次在北港朝天宮旁發現一台華師傅行動餐車，賣的是傳統的龍鬚糖，古早結合創新，我就是為了草莓龍鬚糖而來，一盒六顆才賣80元，很便宜。
現點現做需要一點時間，從一塊麥芽糖慢慢捏拉成上千條的糖絲，現場邊等邊看表演，也蠻殺時間的。
固定口味有花生、芝麻、原味，一盒50元，買10盒還送1盒；草莓口味是期間限定。
一小盒一小盒包裝倒也挺精緻可愛。
草莓龍鬚糖（NT.80）建議兩小時內食用完畢，不建議久放。
店家建議品嚐時先咬一半，半顆半顆吃比較好吃。
細如髮絲的龍鬚糖，觸感好細緻，幾乎入口即化，完全不黏牙，甜度也很低，第一次吃龍鬚糖以為會很甜，實際上並不然，中間包入大顆新鮮草莓，juicy加上酸甜感，蠻不突兀的組合，很有意思的小點心。
好吃又不貴的華師傅行動餐車，季節限定的草莓龍鬚糖便宜又好吃，有到北港朝天宮拜拜的朋友，可以順便買盒吃吃看，傳統古早味小吃尬上草莓所迸出的新滋味。
華師傅行動餐車 | 粉絲頁
電話：0988-621-844
地址：雲林縣北港鎮民主路2號對面
營業時間：09:00–18:00
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言