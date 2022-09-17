快訊

許老三露面吐「驚悚12字」太失控 小S嚇到變臉當場道歉

WTT／僅花14分鐘就勝出 林昀儒、廖振珽闖男雙決賽

開放預購iPhone 14捲款數千萬人民幣 陸電商囂張嗆：以後別太相信人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10元串串香！無辣不歡必吃「澳們打邊爐」麻辣串串香 串串自取、種類超多 強推招牌「澳們麻奶湯」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

源於四川成都的串串香，台灣也吃得到囉！而且一串只要10元！一串一個銅板，拿多也不會心痛，本次介紹的店家還有白飯、冰淇淋、冰沙和飲品無限供應！

圖／取自澳們打邊爐FB粉專
圖／取自澳們打邊爐FB粉專

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

這家在台中、台南都有設店的人氣鍋物「澳們打邊爐」推出了「麻辣串串香」，肉類串串只要10元，採取冰箱自取模式，雞皮、雞胗、雞軟骨、雞肉、雞心、七里香、孜然雞肉、麻辣雞肉、麻辣豬肉、麻辣牛肉、芹菜牛肉、香根牛肉、牛肚、鴨腸、虱目魚條、大腸、羊肋條、蔥豬五花等你想得到的品項都有，一串接一串，吃起來方便又有趣，真的太過癮啦！

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

串串湯頭也有廣東順德雞湯、昆布香菇湯、澳們麻奶湯、胡椒豬骨湯及打邊麻辣湯等五種可以選擇，IGerRose點的湯底是「澳們麻奶湯」，麻而不辣的滋味融合香濃奶香，溫潤順口微帶香麻滋味，煮任何食材都很合拍，整個讓人欲罷不能！

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

澳們打邊爐-台中美術園道店

地址：台中市西區五權西四街106號
營業時間：11:00-23:00

澳們打邊爐-台南新光西門店

地址：台南市中西區西門路一段658號6樓
營業時間：11:00-22:00

延伸閱讀：

火鍋吃這味！撈王新湯底「藤椒酸菜魚」 必吃爆漿鮮味手打蝦丸 多款道地下飯四川味太過癮了

根本就是在日本！新竹精緻串燒隱川居酒屋，多樣美味烤物、炸物任你點，日式風格氣氛佳，想吃記得先預約

相關新聞

10元串串香！無辣不歡必吃「澳們打邊爐」麻辣串串香 串串自取、種類超多 強推招牌「澳們麻奶湯」

源於四川成都的串串香，台灣也吃得到囉！而且一串只要10元！一串一個銅板，拿多也不會心痛，本次介紹的店家還有白飯、冰淇淋、冰沙和飲品無限供應！ 這家在台中、台南都有設店的人氣鍋物「澳們打邊

吸睛度爆表！ 北中南捷運「高CP值日料」 滿滿海鮮珠寶盒、層層堆疊鮭魚生日蛋糕、千元無菜單料理必追

中秋烤肉大口大口肉食完畢後，來點生食日料綜合一下！ 為大家挑選吸睛度超高、CP值高、美味料理擺滿桌供選擇的日式料理店家，分別位於北、中、南捷運沿線的「the 春」、「森川丼丼」、「綠midori」，讓

盤點北部5大自行車道！台北、新北河濱、海濱、山路腳踏車道秘境 騎單車享受自然風光

作為城市小旅行的交通工具，騎乘自行車或稱作單車，迎風騁馳在河濱自行車道、濱海鐵馬道、鄉間單車道、山林單車公路路段之間，騎著單車，就能享受市郊的大自然風光。以大台北地區為例，全長47公里的基隆河河濱自行車道，幾乎繞行台北、新北和部分基隆地區，穿梭城市與河濱之間的便利，讓人無論是騎車累了需要休憩、拍個照、打牙祭或是去找找朋友喝咖啡，都相當方便。

全台好吃有趣TOP7主題式餐廳 動漫風期間限定主題 寵物友善來這家汽車餐廳！

不得不承認，街上許多咖啡廳的裝潢和餐點都趨向大同小異，所以有時難免也想要轉換心情，在不一樣風格的咖啡館享用美食。這次，我們集結了全台 8 間特色咖啡廳及餐廳，從衝浪、動畫、汽車到軍事等主題皆有，一起來看看店家是如何將餐點結合情境，打造出獨特而富有創意的主題餐廳吧！

酸爽滋味沁一下！精選8大北部越式料理推薦 夏天開胃就靠這一味

高溫持續發威！每天的天氣都好熱，使人疲倦又沒有胃口，而如果一直喝冰涼的飲料，恐怕只會使排尿增加，徒增脫水風險。這種時候，以蒸煮和涼拌為主，嚐起來酸辣清爽又開胃的越南料理，就可以拯救沒胃口的夏天啦！本篇精選了北台灣必吃的 8 家越式料理，趕緊筆記起來，找機會去吃吃看，重振你的食慾吧！

2022中部約會聖地推薦！精選中台灣5大夢幻夜景的景觀餐廳行程

暫離都市，開車駛上遍布丘陵與平原的中台灣郊區，視野漸漸不被各種遮蔽物擋住，尤其來到沿著半山腰而建的夜景景觀餐廳，像是苗栗公館的桐遊柿界、台中大坑風景區的眺高或大肚山的黑森林、彰化員林的雲河星空和雲林古坑的天空之夜養生泡腳咖啡等，屢屢能遠眺海平面、海岸線和車水馬龍的燈火燦爛夜色，讓人沉醉迷人壯闊的百萬夜景、戶外風光和營造巧思的創意造景之中，堪稱中台灣情侶約會首選行程，相當適合在此度過一個悠閒的夜晚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。