10元串串香！無辣不歡必吃「澳們打邊爐」麻辣串串香 串串自取、種類超多 強推招牌「澳們麻奶湯」

暫離都市，開車駛上遍布丘陵與平原的中台灣郊區，視野漸漸不被各種遮蔽物擋住，尤其來到沿著半山腰而建的夜景景觀餐廳，像是苗栗公館的桐遊柿界、台中大坑風景區的眺高或大肚山的黑森林、彰化員林的雲河星空和雲林古坑的天空之夜養生泡腳咖啡等，屢屢能遠眺海平面、海岸線和車水馬龍的燈火燦爛夜色，讓人沉醉迷人壯闊的百萬夜景、戶外風光和營造巧思的創意造景之中，堪稱中台灣情侶約會首選行程，相當適合在此度過一個悠閒的夜晚。

2022-08-24 10:30