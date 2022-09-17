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10元串串香！無辣不歡必吃「澳們打邊爐」麻辣串串香 串串自取、種類超多 強推招牌「澳們麻奶湯」
源於四川成都的串串香，台灣也吃得到囉！而且一串只要10元！一串一個銅板，拿多也不會心痛，本次介紹的店家還有白飯、冰淇淋、冰沙和飲品無限供應！
這家在台中、台南都有設店的人氣鍋物「澳們打邊爐」推出了「麻辣串串香」，肉類串串只要10元，採取冰箱自取模式，雞皮、雞胗、雞軟骨、雞肉、雞心、七里香、孜然雞肉、麻辣雞肉、麻辣豬肉、麻辣牛肉、芹菜牛肉、香根牛肉、牛肚、鴨腸、虱目魚條、大腸、羊肋條、蔥豬五花等你想得到的品項都有，一串接一串，吃起來方便又有趣，真的太過癮啦！
串串湯頭也有廣東順德雞湯、昆布香菇湯、澳們麻奶湯、胡椒豬骨湯及打邊麻辣湯等五種可以選擇，IGerRose點的湯底是「澳們麻奶湯」，麻而不辣的滋味融合香濃奶香，溫潤順口微帶香麻滋味，煮任何食材都很合拍，整個讓人欲罷不能！
澳們打邊爐-台中美術園道店
地址：台中市西區五權西四街106號營業時間：11:00-23:00
澳們打邊爐-台南新光西門店
地址：台南市中西區西門路一段658號6樓營業時間：11:00-22:00
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