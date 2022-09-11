根本就是在日本！新竹精緻串燒隱川居酒屋，多樣美味烤物、炸物任你點，日式風格氣氛佳，想吃記得先預約
udn走跳美食／愛麗森
今天來介紹一家愛麗森跟小幫手N訪的新竹美食，隱居（新址：隱川居酒屋）。從以前舊址就是我們的愛店，換新地點後美味依舊不變，值得跟大家分享！新址在護城河附近的中正路巷弄中，巷弄氣氛更適合下班後小酌聚餐！我們這天去巨城逛街完剛好順道來吃美食，記得要先預約，店面不大，假日人潮很多！
新址的店門口一看就是隱居的風格，掛滿日式燈籠及原木色裝潢，很有日本居酒屋的氛圍。
隱居（新址：隱川居酒屋/中正路86號）
地址：新竹市東區中正路86號
營業時間：17:30~01:00
隱川的菜單以串燒居酒屋來說，菜色種類不算特別多，但是樣樣無地雷！我們N訪每一次點的都好好吃！除了串燒，還有烤物跟一些特色招牌菜，也有炒飯、烏龍麵等主食，是一家可以吃飽的居酒屋喔！
店內的擺飾充滿日本風味，很有日本居酒屋的溫馨氣氛。
店內座位數不多，超過4人聚餐可能需要分桌，但是座位間有拉開距離，感覺蠻舒適，不會擁擠。
首先來介紹這次吃到的招牌菜，「炸蝦生春捲」。酥脆炸蝦包在薄透軟Q的春捲皮，口感富有層次，炸蝦非常酥脆好吃不油膩，搭配滿滿生菜跟醬料，很清爽開胃！
再來是另一道很特別的創意小菜「隱川銷魂皮蛋」，原來是皮蛋上面鋪滿了海帶絲，再搭配上麻辣醬料，香麻辣的滋味，搭配冰涼皮蛋用湯匙一口品嚐，很適合夏天的開胃小菜！
再來是居酒屋的重頭戲~串燒！也是我們愛上隱川的原因，這裡的串燒調味跟口感都很精緻，不會死鹹又特別豐富有層次，每次想到串燒就會想到這裡。來分享幾道我們精選必點的串燒！
「蔥鹽雞腿肉串」撒上滿滿的蔥花，雞腿肉超鮮嫩！咬下還會爆汁的那種！
再來愛吃雞翅的朋友有福了，第一次看到這麼貼心的串燒，不怕用髒手，攤平的雞翅整串拿來啃好過癮！微焦的香脆雞皮，鮮嫩的肉質，真的超美味！
看下圖「帶卵柳葉魚」的金黃色澤及完整的魚皮，就知道烤功不簡單吧！整隻連魚頭都可以吃，一份有6隻份量不少！搭配薑片、金桔、胡椒鹽，新鮮不膩！
蔬菜類我們激推這道「帶皮玉米筍」很鮮甜的玉米筍，搭配芥末胡椒鹽，更襯托玉米的甜味，新鮮美味！
再來烤物類，這道「胡麻炙燒松阪豬」松阪豬就怕太硬咬不動，這道不會喔！炙燒過的松阪豬帶有脆脆的口感，搭上胡麻調味很清爽，相當推薦！
想來點飯麵主食的話，我個人很推薦以下這兩樣，首先是「明太子烤飯糰」外皮微焦脆的烤飯糰，香氣四溢，濃郁的明太子醬料跟香噴噴米飯結合，大人小孩都愛！
柴魚片會跳舞的「和風炒烏龍」，必點！Q彈烏龍麵條完整吸附湯汁，還有軟嫩肉片，表面灑滿柴魚片，非常道地日式風味。
新竹的朋友們，下班又有好聚餐場所囉！這邊不管是同事聚餐或情侶約會都很適合，重點是食物超美味！份量上屬於比較精緻的類型，適合喜歡一次吃很多樣的人，比如我，哈哈！這間營業時間到凌晨一點，所以消夜也可以來喔！
隱居（新址：隱川居酒屋/中正路86號）
地址：新竹市東區中正路86號
營業時間：17:30~01:00
文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室
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