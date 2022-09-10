吸睛度爆表！ 北中南捷運「高CP值日料」 滿滿海鮮珠寶盒、層層堆疊鮭魚生日蛋糕、千元無菜單料理必追

中秋烤肉大口大口肉食完畢後，來點生食日料綜合一下！ 為大家挑選吸睛度超高、CP值高、美味料理擺滿桌供選擇的日式料理店家，分別位於北、中、南捷運沿線的「the 春」、「森川丼丼」、「綠midori」，讓人輕鬆可抵達美食店家開心嚐鮮一輪！

台北捷運

the 春

圖／IG@iamirenesu授權

介紹這家澎湃滿料、高CP值的日式料理「the 春」價格親民實在，店內超划算「THE春十五貫」，平均一貫壽司才40元，尤其招牌「大脂海鮮珠寶盒」無敵豪華、超澎湃海味襲捲而來，整盒琳琅滿目680元吃得到，內含天使紅蝦、生蠔、干貝、尊鮭魚子、法國海螺、雪蟹鉗、鮭魚、紅甘等豐富海鮮，而且開箱美感度十足，手機打卡先拍好拍滿，店內內用附上「蘿蔔味噌湯」還可無限續湯，位於台北捷運南京復興店與六張梨站各有一家分店，很推薦給各位愛吃日料的小資族們。

圖／IG@iamirenesu授權

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THE．春

長春店

地址：台北市松山區長春路490號

電話：02-87127962

信義店

地址：台北市信義區和平東路三段171號

電話：02-27328796

台中捷運

森川丼丼

圖／IG@tainan.food_jane授權

浮誇系日料專門店森川丼丼在台中有多家分店，今介紹其中之一「森川大橋橫町」位於台中捷運台中市政府站附近，提供了上百道經典的日本料理，除了常見的常見的壽司、丼飯、生魚片外，還有超特別的四寸炙燒「鮭魚生日蛋糕」層層堆疊鮭魚、星鰻、干貝、比目魚、鮭魚卵，最上層再以鮭魚花點綴；以及超浮誇巨無霸「野鰻握壽司」，外層醬汁與醋飯結合超誘人。不敢吃生食的朋友，店裡還有熟丼飯、熟壽司可選擇，更提供可免費續湯一次「鮮鮭魚肚味噌湯」，充滿濃濃鮭魚油脂、吃得到多塊魚肉！

圖／IG@tainan.food_jane授權

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森川大橋橫町

地址：台中市西屯區大墩十九街170號

電話：04-23105036

高雄捷運

綠midori

圖／IG@sunnieeetsai授權

高雄無菜單日本料理店家「綠midori」，鄰近美麗島捷運站，步行約2~3分鐘即可抵達，內用座位僅10席，每逢假日往往座無虛席，因此非常建議預約。每季推出不同菜色，大約一張千元鈔，就能讓老饕吃到念念不忘的美味，例如以軟絲、海鱱、鮪魚、野生紅甘的生魚片盤，鰈魚鰭邊肉佐鮟鱇魚肝握壽司還會加上搶眼的金箔，波士頓龍蝦和鮑魚特別料理，甚至連A5和牛都吃得到。店家師傅會貼心介紹每道菜品食材，甚至有隱藏版加購美食也會適時詢問顧客，這間平價無菜單日本料理，CP值頗高受到網友好評推薦！

綠midori

地址：高雄市新興區林森一路160號

電話：07-2412158

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