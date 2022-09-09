2022盤點9大「台灣新地標」！全台最美圖書館、綠意森林美術館、10米深大洋缸海生館 超期待的國旅朝聖打卡景點

度過中秋節慶之後，轉眼間也來到了2022年最後一季，幫大家盤點呼聲高、造型搶眼、敲碗期待的「台灣大型新地標景點」，如：全台最美圖書館、充滿綠意的森林美術館、全台最美果菜市場、中部最大深洋魚缸水族館等，每個新景點都好吸引人，9大未來值得期待與打卡新景點，統統一次納入朝聖名單中！

台南 新化果菜市場

買菜也能眺望優美景色！台南市政府斥資8億打造，由荷蘭建築團隊MVRDV操刀設計，一棟4層樓高的質感滿分山形梯田式屋頂，勢必成為「全台最美菜市場」，未來不只擁有164攤蔬果販，更規劃遮蔽區、長椅、野餐桌、南台灣觀光市集還有農產品展示區，為台灣傳統市場注入新活力。

圖／荷蘭建築團隊MVRDV官網

圖／荷蘭建築團隊MVRDV官網

地址：台南市新化區建國街40號

開幕時間：2022年10月

新北市立美術館

新北市以「全民美術館」為宗旨，打造第一座公立美術館就位在鶯歌區，以「蘆葦叢中的現代美術館」的純白建築設計，含戶外園區占地2.5公頃、建物樓地板面積9800坪，興建地下3層、地上8層主體建物，區分為美術館主體、兒童美術館及戶外藝術街坊，內部包括藝術街坊、餐廳、書店等空間。戶外園區預計於2022年9月對外開放，未來大家從台鐵鶯歌火車站步行到新北市美術館，只要步行7分鐘即可到達！

圖／新北市立美術館

地址：新北市鶯歌區館前路300號

開幕時間：預計2022年9月對外開放

桃園市立圖書館新建總館

以「生命樹」為設計概念、有全台最美圖書館美名的「桃園市立圖書館新建總館」，佔地1.4萬坪相當廣闊，由地上8層、地下2層的「圖書館棟」，以及5層樓高的「電影院棟」組成，以2樓露臺相互連結，目前確認除了有蔦屋書店、國賓影城影院，另外還有台灣霹靂、星巴克等品牌進駐，交通便捷與捷運G11站相當鄰近，將成為桃園市民們休閒好去處。

圖／桃園市政府

圖／桃園市政府

地址：桃園市桃園區中正路1188號（藝文特區旁）

開幕時間：圖書館棟預計10/29試營運、電影院棟預計明年農曆年前後完工

台中三井LaLaport購物中心

台中最新購物天堂即將誕生！三井集團於台中再打造首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」，占地2萬坪，預計將引進300家商店的複合式購物中心，集結國際流行品牌、國內外餐飲美食、大型娛樂設施通通有，屆時將結合東區建國市場、帝國糖廠、湖濱生態園區景點及台中火車站周邊發展，鄰近台中車站步行6分鐘可抵達，開幕後勢必湧入大批人潮。

圖／台中市政府經濟發展局

圖／台中市政府經濟發展局

地址：台中市東區進德路與忠孝路交叉

預計開幕時間：2022年年底

未來勤美術館

台中又將出現一座藝術新地標！由國際建築大師隈研吾打造「未來勤美術館」，將串聯美術館、教堂空間、戶外草悟道公共綠色長廊，使用環保木材打造如同小山丘般起伏的屋頂，並以「森」為概念，分為地上與地下一樓設計，將成為充滿知識性、娛樂性與休閒功能的全新場域。

圖／隈研吾建築都市設計事務所

圖／隈研吾建築都市設計事務所

地址：台中市西區公益路68號

開幕時間：預計於2023年開幕

台中海生館

最備受期待的「台中海生館」座落於台中清水區的梧棲漁港附近，佔地2.25公頃，用大甲溪基石作為設計概念，結合沉浸五感體驗，內部最大亮點為全台第二大、蓄水量多達700公噸的「10公尺深型大洋缸」，結合沉浸五感體驗，分為5層樓，目前規劃1樓為大廳服務區、水族展示區，2樓為水族展示區、禮品區，3樓為水族展示區，4樓為景觀餐廳區、屋頂花園，5樓為咖啡/輕食區、屋頂平臺、屋頂花園等，非常適合安排一日或半日遊的觀光。

圖／台中市政府

圖／台中市政府

地址：台中市清水區北堤路50號

開幕時間：2023年底前營運

高雄 內門觀光休閒園區

高雄即將再有一處全新的動物園了！ 「內門觀光休閒園區」位於高雄內門紫竹寺南端，占地11.5公頃面積，以4大特色作為結合「溫和動物區」引進深受喜愛的狐猴、狐獴、水豚、羊駝等可愛物種、「原生動物區」及「水鳥生態區」設置全台特有種原生植物花園，營造原生動植物生態秘境，「在地特色建築」融合內門宋江藝陣文化精神；最後「飛越叢林體驗設施」，提供遊客多樣性山林體驗。

圖／高雄市觀光局

圖／高雄市觀光局

地址：內門紫竹寺南端

開幕時間：預計2024年完工及招商

台中綠美圖

台中世界級地標、藝文新亮點再+1！集美術館、圖書館、純白外觀於一身的「台中綠美圖」，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，座落於水湳經貿園區，以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為設計理念打造，8棟大型白色方盒建築物可互相連結，民眾將自由穿梭在美術館與圖書館之間。主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。

圖／台中市政府建設局

地址：台中市西屯區中科路2966號

開幕時間：2025年底前營運

台中巨蛋體育館

台中巨蛋體育館由日本建築大師隈研吾、台灣九典聯合建築師事務所合作，以「天空迴廊、運動公園、世界地標、市民樂園」打造4大主軸建築，完工後可成為市民的體育場館，也可舉辦國際級運動賽事、大型國際會議活動，並提供更優質的音樂表演場域。預計2023年動土、2026年完工、2027年正式試營運。

圖／台中市政府建設局

地址：臺中市北屯區環中路一段與榮德路口

開幕時間：2027年

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