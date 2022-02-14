新竹超隱秘「賞櫻秘境」滿山櫻花爆開、預約限定！宜蘭冬山淡粉枝垂櫻免費拍

春季迎來全台櫻花絕美綻放的時期，北部除了有之前為大家介紹的新店「騰龍御櫻」、北投及桃園的2大靜謐亮點，有處隱身新竹深山的賞櫻仙境正全數滿開中，提前預約才能順利入園；而宜蘭冬山的枝垂櫻粉嫩景點也已悄然開花，開放免費拍到飽，北區兩大櫻花新選項請收。

新竹尖石萬里山園

圖／IG@rosycloudband授權

新竹尖石「萬里山園」藏身山谷中的馬美部落，園區品種有昭和櫻、霧社櫻、粉紅佳人等，還能沿著鮮艷紅的杏桃花隧道，找尋純白霧社櫻群。園內目前開滿了深淺色調的粉系櫻花，隨處都可賞見高達艷麗的櫻花樹，加上櫻花雪及燦爛的油菜花田與身後翠綠山谷，瞬間化身一幅大自然彩色畫布。

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「萬里山園」位置偏遠，為內行人才會造訪的秘境，也適合不想人擠人賞櫻的民眾，最美場景可至2/20，園區花期預計截至2/28，但可能根據天氣狀況提前結束。官方公告賞櫻只接受電話預約及臉書訊息預約，現場造訪需要等有停車位才可入園，而園內皆為石頭路，提醒大家依自身情況斟酌是否入園，並切勿隨意栽、折、碰園區所有植栽，一起守護園主夫婦心血。

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地點：新竹縣尖石鄉玉峰村馬美8鄰30號開放時間：每日08:00-17:00票價：每人酌收150元清潔費，10歲（含）以下小孩免費

宜蘭冬山枝垂櫻

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭冬山有處隱藏版粉嫩櫻花林，園內種有日本引進的改良品種枝垂櫻，目前熱情盛開中，地點位於安農溪分洪堰風景區附近，從宜農牧場旁的安農七路進入，打卡點就在盡頭的右方。園主佛心開放民眾免費遊賞，雖然今年面積比往年小了一半，但淡粉色的花苞十分夢幻，近距離仍能拍出迷人特寫，若於造訪務必配合勿踐踏或觸摸櫻花，且垃圾不落地。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

地點︰宜蘭縣冬山鄉安農七路5號旁的私人土地

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