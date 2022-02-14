快訊

「北市社區是乾淨的」柯文哲宣布微解封 國高中可跨縣市畢旅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹超隱秘「賞櫻秘境」滿山櫻花爆開、預約限定！宜蘭冬山淡粉枝垂櫻免費拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@rosycloudband授權、圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／IG@rosycloudband授權、圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

春季迎來全台櫻花絕美綻放的時期，北部除了有之前為大家介紹的新店「騰龍御櫻」北投及桃園的2大靜謐亮點，有處隱身新竹深山的賞櫻仙境正全數滿開中，提前預約才能順利入園；而宜蘭冬山的枝垂櫻粉嫩景點也已悄然開花，開放免費拍到飽，北區兩大櫻花新選項請收。

新竹尖石萬里山園

圖／IG@rosycloudband授權
圖／IG@rosycloudband授權

新竹尖石「萬里山園」藏身山谷中的馬美部落，園區品種有昭和櫻、霧社櫻、粉紅佳人等，還能沿著鮮艷紅的杏桃花隧道，找尋純白霧社櫻群。園內目前開滿了深淺色調的粉系櫻花，隨處都可賞見高達艷麗的櫻花樹，加上櫻花雪及燦爛的油菜花田與身後翠綠山谷，瞬間化身一幅大自然彩色畫布。

圖／IG@rosycloudband授權
圖／IG@rosycloudband授權

「萬里山園」位置偏遠，為內行人才會造訪的秘境，也適合不想人擠人賞櫻的民眾，最美場景可至2/20，園區花期預計截至2/28，但可能根據天氣狀況提前結束。官方公告賞櫻只接受電話預約及臉書訊息預約，現場造訪需要等有停車位才可入園，而園內皆為石頭路，提醒大家依自身情況斟酌是否入園，並切勿隨意栽、折、碰園區所有植栽，一起守護園主夫婦心血。

圖／IG@rosycloudband授權
圖／IG@rosycloudband授權

地點：新竹縣尖石鄉玉峰村馬美8鄰30號
開放時間：每日08:00-17:00
票價：每人酌收150元清潔費，10歲（含）以下小孩免費

宜蘭冬山枝垂櫻

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭冬山有處隱藏版粉嫩櫻花林，園內種有日本引進的改良品種枝垂櫻，目前熱情盛開中，地點位於安農溪分洪堰風景區附近，從宜農牧場旁的安農七路進入，打卡點就在盡頭的右方。園主佛心開放民眾免費遊賞，雖然今年面積比往年小了一半，但淡粉色的花苞十分夢幻，近距離仍能拍出迷人特寫，若於造訪務必配合勿踐踏或觸摸櫻花，且垃圾不落地。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

地點︰宜蘭縣冬山鄉安農七路5號旁的私人土地

延伸閱讀：

抬頭低頭都是天空！衛武營隱藏版「玻璃露台秘境」美翻　高雄人都不一定懂

台中人的驕傲！超過18萬坪「高鐵娛樂購物城」媲美杜拜　全新景點五星飯店、百老匯影城都有

秘境 賞櫻 宜蘭旅遊 新竹旅遊 美景 花海 櫻花季

相關新聞

新竹超隱秘「賞櫻秘境」滿山櫻花爆開、預約限定！宜蘭冬山淡粉枝垂櫻免費拍

春季迎來全台櫻花絕美綻放的時期，北部除了有之前為大家介紹的新店「騰龍御櫻」、北投及桃園的2大靜謐亮點，有處隱身新竹深山的賞櫻仙境正全數滿開中，提前預約才能順利入園；而宜蘭冬山的枝垂櫻粉嫩景點也已悄然開

美炸！北部2大「免費櫻花秘境」避開人潮靜謐賞櫻　台北北投、桃園部落有夢幻級粉櫻

春節連假雖已結束，但象徵春天的櫻花仍在全台絕美紛飛中。繼早前與大家分享新店及文山區可就近到訪的「騰龍御櫻」秘境，其實台北另有一處粉櫻亮點盛放得亮眼，還不怕人擠人；而桃園復興區亦有浪漫的櫻花樹藏身部落，

玩到不想回家！ 北台灣「2大親子飯店」 玩滑梯、電動車、家家酒 孩子盡情放電、爸媽成功偷閒的好選擇

每當假期出遊，有孩子的家庭會特別加以考量入住地點，能不能讓孩子盡情享樂和放電就是其一。在台灣主打親子飯店和民宿的選擇非常多，但長期以來能擄獲父母的心和抓住小孩的喜好，讓爸媽花錢再訪也甘心的飯店，就需要

全台「多宮格小菜定食」精選！新竹日系蔬食八二親食、台中吃光食堂、韓式美味一次蒐集

近幾年美食當前「相機先吃」的習慣已成全球人的日常，色香味俱全的食物及特色用餐環境裝潢，都是社群打卡的重要亮點。今天要與大家分享編輯私藏的精緻定食清單，每家都提供絕美「多宮格小菜」，日式、韓式、台味餐點

不用飛出國！ 10個「異國風夢幻景點」推薦 你想得到的絕美世界奇景都在台灣

定居在台灣的藝人吳鳳，是土耳其人、也曾是旅遊節目的主持人，見識過世界無數的美景之後，他還是愛帶著家人發現不一樣的寶島「台灣」，曾經在和友人對談中體悟到，台灣面積不大，但山景、海景距離都不遠，開車一段路

玩到忘我不想回家！ 全台北中南6座「共融特色公園」一起放電真有趣

想帶孩子出門透氣放電又不想花心思計劃和花大錢嗎？快找找你家附近的「共融公園」吧！ 共融公園全名稱作為「共融式遊戲場」，是提供所有兒童一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間，看起來大同小異的設施和遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。