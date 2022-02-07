美炸！北部2大「免費櫻花秘境」避開人潮靜謐賞櫻 台北北投、桃園部落有夢幻級粉櫻
春節連假雖已結束，但象徵春天的櫻花仍在全台絕美紛飛中。繼早前與大家分享新店及文山區可就近到訪的「騰龍御櫻」秘境，其實台北另有一處粉櫻亮點盛放得亮眼，還不怕人擠人；而桃園復興區亦有浪漫的櫻花樹藏身部落，近期有空不如把握最美花期，追一波免費隱藏版景點。
台北追櫻點：北投善光寺
台北北投善光寺為內行人才知道的追櫻據點，人煙稀少，在寺廟入口階梯可賞見漂亮的櫻花，行走一小段路程則能登上寶塔所在地，一旁的櫻花樹滿開炸裂，深粉色的花苞隨風擺動，坐在樹下浪漫指數升級，令人忍不住二訪，感受愜意的賞櫻體驗。
桃園賞櫻地：復興鄉卡維蘭部落
而桃園復興鄉的北橫公路沿線屬於高海拔賞櫻盛地，著名的拉拉山、東眼山櫻花大道等都在怒放中，昭和櫻、八重櫻、千島櫻、吉野櫻等都會接力登場。其中卡維蘭櫻花部落也開得耀眼，群山環繞的遼闊視野配上淺色櫻花超療癒，還能漫步粉系小徑，靜謐的環境超適合放鬆身心。
提醒大家出遊記得配合防疫，並切勿喧嘩、打擾附近居民，一起維持猶如世外桃源的幽靜。
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