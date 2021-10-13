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台灣最美「粉色景點」3選！台版粉紅教堂、夢幻城堡　徹底激發少女魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@littlestar0202授權、IG@atong0713授權
圖／IG@littlestar0202授權IG@atong0713授權

少女心復甦吧！除了美人樹花海粉嫩紛飛中，今天編輯為大家盤點位於台灣中部的三大粉色系列景點，有免出國就能免費拍的「台版粉紅教堂」、城堡，統統夢幻指數爆表，美拍亮點先收藏。

太平會幕堂

圖／IG@double.leo.tw授權
圖／IG@double.leo.tw授權

台中太平區的「太平會幕堂」經重新粉刷變身粉紅教堂，去年曝光後被形容媲美越南經典必拍「耶穌聖心堂」，成為IG上的秒出國聖地。若使用鏡子抓好角度，還能拍下迷人倒影，呈現不同魅力的畫面。由於這處建築位於社區巷口處，不適宜開車進入或停車，也提醒大家拍照時切勿喧嘩，以免打擾周邊居民。

太平會幕堂
地址：台中市太平區中平路順昌77巷弄4號﻿

鹿鳴村幼稚園

圖／IG@littlestar0202授權
圖／IG@littlestar0202授權

除了教堂，台中另一區也有以粉色為基底色調的建築。鄰近文心森林公園的「鹿鳴村幼稚園」外墻漆上了吸睛的粉色，加上白色線條輔助，有陽光加持更顯夢幻。建築頂端的圓頂與清真寺神似，單看建築本體也美如宮廷城堡。建議大家可善用手機廣角於門外拍攝，或是遠拍將整棟建築構入畫面，切勿擅自闖入校園，也避免站在馬路上拍照以免發生危險哦！

鹿鳴村幼稚園
地址：台中市南屯區大墩七街437號

琉璃仙境

圖／IG@atong0713授權
圖／IG@atong0713授權

彰化1老少咸宜景點「琉璃仙境」內設有一座絕美粉紅教堂，隨拍隨美，晚間還會亮燈，猶如闖入公主城堡。而作為休閒農場，琉璃仙境也設有親子園區，還有純白婚紗教堂、琉璃風車、魔法屋、天使翅膀等，能夠輕鬆往返童話故事、歐式出遊，秒殺手機記憶體。此外，園區近期也開設琉璃市集，販售獨家商品、餅乾、巧克力等，遊客入內又有新據點可以逛一波。

琉璃仙境
地址：彰化縣員林市香山路87之11號
營業時間：平日10:00-21:30；六日10:30-21:30
門票：全票200元、優待票100元

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