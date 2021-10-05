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新北、桃園就能賞！全台3處最粉嫩「美人櫻花海」大爆發，連假搶當花仙子
國慶連假不怕沒地方打卡啦！隨著疫情趨緩，民眾已可自由出遊散心，季節限定花海亦不忘如期綻放。每逢夏末入秋就開花成粉嫩場景的美人樹，亦有「美人櫻」的稱號，日前已盛開成迷人景致，不僅有彰化最美聖地，位於北部的桃園也有隱藏版美景，新北還有親民地點的粉紅河堤，統統都能美拍。
彰化：北斗河濱公園
彰化「北斗河濱公園」為著名的美人樹景點，河岸旁種滿粉紅花道，盛放的花容滿開時讓人隨手就能攝下日系美照，涼亭造景也是熱門構圖之一。目前現場已呈大片粉紅嬌姿，站在橋邊畫面頗具詩意，浪漫指數大爆表，絕對是十月必存圖庫。
桃園：龜山秘境
桃園人也有淡粉秘境可以就近出發。位於龜山區的景觀步道附近美度不輸陣，除了一排的美人樹，墻面還有同色系的九重葛，雙重花海組合超壯觀，隨風掉落的花瓣鋪成的花毯亦點綴了場景，周邊還能眺望山谷，成了放下煩憂的絕佳地點。
新北：三峽安溪翠堤
不僅如此，新北三峽安溪路河堤也暗藏了一處唯美風光。「安溪翠堤」堤防種了近56棵美人樹，桃紅、粉色花朵綻放中，還有一棵白色花種可以尋覓。這處據點位於三峽祖師廟對面，網友建議可由長福橋步行至美人樹步道，河岸、涼亭、美人櫻三大元素兼具，三峽人快把握最後花期拍一波！
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