免飛越南！台版夢幻「粉紅教堂」在台中　2020全新少女系打卡點

越南胡志明市「耶穌聖心堂」的精美粉系建築，為許多人出遊朝聖必拍，如今想看夢幻粉紅教堂不用出國，在台灣就可賞見！網友日前發掘了台中最新秘境，搶眼的大片粉色超適合取景美拍，台中人是時候就近先衝一波囉！

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鄰近太平國小的「太平會幕堂」近期重新粉刷，為教堂外墻漆上了亮眼的粉紅色，與白色相搭配，打造了令人少女心爆發的美景。而狹長的建築各個角度都好拍、好看，也讓已搶拍的網友直呼彷彿置身國外，未來極有潛力成為下一個網美熱門打卡地標。

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﻿由於粉色教堂位於社區巷口處，提醒欲前往拍攝的人，記得維護環境寧靜，且不建議開車進入以免影響交通，一起做個有素質的旅客，守護最新景點吧！

太平會幕堂

地址：台中市太平區中平路順昌77巷弄4號﻿

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