成都世大運／宴請世大運選手 陳揆允整合培育

成都世界大學運動會落幕，我國今年以10金、17銀、19銅總計46面獎牌，本屆獎牌榜位居第8名。行政院昨舉辦代表團返國感恩餐會，院長陳建仁讚賞選手是「台灣的英雄」，並允諾政府將大力支持體育力度、深度、廣度，像是發展國家運動科學中心、落實運動員職涯照顧等。

受到疫情影響延期兩年舉辦的成都世大運8日落幕，我國代表團以超過賽前預期5金的成績作收，創下2017年台北世大運以外的最佳成績，體育署預計頒發3225萬元的國光獎助學金。

昨感恩餐會包括陳建仁、教育部長潘文忠、體育署長鄭世忠皆出席，餐會後，代表團前往總統府由總統蔡英文接見與勉勵。

陳建仁說，他跟外孫一起看體操國手李智凱的鞍馬比賽，當李智凱奪金時都興奮地跳了起來，同時也稱讚選手們的佳績是台灣的光榮、台灣的驕傲。

陳建仁也說，政府一定會增加選手培育、資源照顧的力度、深度、廣度，栽培優秀運動員，協助發揮最大極限，登上高峰；落實奧、亞運績優選手職涯照顧，希望獲得好成績選手能轉任教練，至今已81名從選手轉任教練。此外，政府將建立選手培育一貫化體系，整合奧運、亞運、世大運，讓每位選手都能獲得佳績。