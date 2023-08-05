成都世大運／台灣單日拿下3金1銀2銅 李智凱鞍馬3連霸

台灣代表隊今天在成都世大運進帳豐碩，單日拿下3金1銀2銅，以體操賽場上最令人感動，「鞍馬王子」李智凱摘金完成3連霸，蕭佑然、曾為聖也帶回1銀1銅。

世大運今天在體操場上共頒發出10面金牌，包括男子6個單項決賽、女子4個單項決賽。世界級名將李智凱在男子鞍馬項目展現出完全宰制的能力，在近乎完美的動作下，以15.500的分數摘金。

這面金牌不但是李智凱連續3屆在世大運奪金，也是世大運史上首名在男子鞍馬完成3連霸的名將；而後起之秀蕭佑然雖是壓軸最後1名登場，卻仍舊頂住龐大壓力，以14.933逆轉摘下個人首面大型運動會銅牌。

至於在男子跳馬也有大驚喜，來自國立體大的曾為聖靠著2次完美落地，還一度暫居領先榜首，儘管最後遭到烏克蘭選手「超車」，但仍以14.416拿下銀牌。

此屆世大運體操賽程已經全部結束，台灣代表隊共拿下1金1銀1銅，成績相當出色。

另外，網球賽場上，台灣代表隊原本世界排名、實力就高出其他國家一截，今天的男雙許育修/黃琮豪、女雙的梁恩碩/吳芳嫺都在金牌戰直落2擊敗對手風光摘金。

備受期待的女子鏈球新秀余雅倩今天在世大運初體驗表現不俗，總計6次的試擲中，以最後一次的66公尺46最佳，她也靠著這個成績獲得第4名。

台灣在單日進帳3金1銀2銅後，累積獎牌達到6金14銀15銅，總獎牌數35面已經超越上屆拿坡里世大運的32面，接下來在網球、羽球、田徑都還有機會繼續增加。