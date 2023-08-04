成都世大運／彭名揚2023年亞洲第2快 教練：破繭而出

台灣男子跨欄好手彭名揚今天在成都世大運田徑的400公尺跨欄決賽，以48秒62的成績摘金，如願叩關巴黎奧運參賽標準，這成績也是今年亞洲第2快。教練曾孝生說，終於破繭而出。

25歲的彭名揚昨天在準決賽就跑出生涯最佳的48秒97，也是台灣在男子400公尺跨欄史上第3傑，而排在他之前的2名「學長」陳天文、陳傑，也都拿過世大運獎牌。

儘管準決賽已經火力全開，但彭名揚休息1天後，今天決賽身體狀況仍舊很好，排在第5跑道出發的他，起跑就展現非常好的加速度，前300公尺都是第1個完成跨欄的選手，到最後的直線衝刺，身體依舊保持穩定衝線，穩穩地拿下這面金牌。

已經帶了彭名揚5年的國訓教練曾孝生，接受中央社訪問時說：「名揚本來就是很有實力的選手，只能說被過去3年的疫情耽誤都沒能出國比賽，這次世大運算是破繭而出。」

曾孝生透露：「今年5月的日本靜岡田徑賽，他就跑出49秒3的成績，跟他在3年前的成績差不多，可見一直都維持得很穩定。」

曾孝生說：「從7月中的泰國亞錦賽回台後，就針對他在第5、6、7欄架的銜接做些微修正，保持他加速的順暢性，彭名揚身高夠高，百公尺大概可以跑10秒5，所以才會在跨欄的項目很有競爭力。」

談及不到2個月後的杭州亞運，曾孝生認為「壓力自然更大了」，他說：「接下來大家都會注意到名揚，當然這次也是很好的歷練，相信亞運田徑場上的氛圍和壓力，一定會更大的。」

彭名揚出身田徑世家，父親彭煥樹年輕時是10項全能選手，現在也是知名田徑教練。巧合的是，就讀國立體育大學的彭名揚所打破的全國紀錄，就是他在學校教練王國慧的先生陳天文在2001年北京世大運創下的48秒63。

教育部體育署長鄭世忠看到彭名揚的摘金後透露，回台灣後會將彭名揚的黃金計畫重新列入評估，有機會往上升級，彭名揚目前是黃金計畫第5級的選手。