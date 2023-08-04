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成都世大運／許育修、吳芳嫺單日2勝 網球混雙晉4強

中央社／ 台北4日電
許育修。 歐新社
許育修。 歐新社

延續網球男、女雙打挺進決賽氣勢，台灣組合許育修與吳芳嫺今天在成都世界大學運動會混雙8強攜手，以直落2收拾美國組合克拉克與魏格、晉級4強，也為台灣再添獎牌。

許育修與吳芳嫺今天世大運都是1日2戰，稍早各自搶下網球男、女雙決賽門票，稍作休息後在混雙8強賽合體出擊，迎戰美國組合克拉克（Warren CallawayClark）與魏格（Elise Wagle）。

許育修與吳芳嫺首盤以6比3先下一城，次盤乘勝追擊再以6比2輕鬆拿下，也摘下晉級門票。

世大運台灣網球代表隊至今已鎖定5面獎牌，其中女單梁恩碩與楊亞依、混雙許育修與吳芳嫺挺進4強，保底銅牌，而許育修與黃琮豪的男雙，以及梁恩碩與吳芳嫺聯手的女雙，則「雙雙」挺進決賽，將可保銀爭金。

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