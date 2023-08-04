成都世大運／許育修、吳芳嫺單日2勝 網球混雙晉4強
延續網球男、女雙打挺進決賽氣勢，台灣組合許育修與吳芳嫺今天在成都世界大學運動會混雙8強攜手，以直落2收拾美國組合克拉克與魏格、晉級4強，也為台灣再添獎牌。
許育修與吳芳嫺今天世大運都是1日2戰，稍早各自搶下網球男、女雙決賽門票，稍作休息後在混雙8強賽合體出擊，迎戰美國組合克拉克（Warren CallawayClark）與魏格（Elise Wagle）。
許育修與吳芳嫺首盤以6比3先下一城，次盤乘勝追擊再以6比2輕鬆拿下，也摘下晉級門票。
世大運台灣網球代表隊至今已鎖定5面獎牌，其中女單梁恩碩與楊亞依、混雙許育修與吳芳嫺挺進4強，保底銅牌，而許育修與黃琮豪的男雙，以及梁恩碩與吳芳嫺聯手的女雙，則「雙雙」挺進決賽，將可保銀爭金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言