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成都世大運／難擋女版移動長城 女籃不敵大陸將爭銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
208公分的女版移動長城韓旭（中）攻下22分、11籃板。圖／大專體育總會提供
208公分的女版移動長城韓旭（中）攻下22分、11籃板。圖／大專體育總會提供

成都世大運女籃4強賽中華女籃今天遭遇擁有208公分「女版移動長城」韓旭坐鎮的地主中國大陸，在首節還一度與對手拉鋸的情況下，中華隊接下來三節進攻手感急速降溫，讓對手逐漸拉開差距，最終中華女籃就以61：83吞下敗仗，將在5日與芬蘭爭奪銅牌。

中華女籃這次世大運一路過關斬將，包括在小組賽連續擊敗捷克以及斯洛伐克，8強賽面對匈牙利更是上演逆轉秀，以3分差距勝出挺進4強，而今天4強賽面對地主大陸，更是吸引不少球迷進場觀戰。

在首節賽事中，中華女籃羅蘋也延續前場比賽的進攻火力，幫助中華隊以快制慢與對手拉鋸，加上中鋒林蝶不惜賠上犯規也要在禁區牽制韓旭，讓中華隊在首節打完還以1分領先大陸。

第二節大陸逐漸在防守端對中華隊施壓，讓中華隊的命中率逐漸出現下滑的狀況，加上韓旭不斷肆虐禁區，將雙方差距擴大到20分以上，最終中華女籃就以22分吞敗，將與芬蘭爭奪銅牌，至於大陸則將與日本爭金。

中華女籃今天以羅蘋攻下13分表現最佳，但得分都集中在上半場，卓敬則有12分，至於韓旭今天則有22分、11籃板進帳。

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