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成都世大運／游泳首獎牌出爐 王星皓200公尺混合式摘銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供

成都世大運我國游泳代表隊首面獎牌在今天晚間出爐，由上屆在男子200公尺混合式拿下銅牌的王星皓，在今天晚間登場的男子200公尺混合式決賽中，以2分整的成績拿下銀牌，連續兩屆世大運都抱回獎牌。

今年世大運將參加男子200公尺與400公尺混合式賽事的王星皓，近日先在男子200公尺混合式登場，並且在預賽游出2分01秒30的所有選手最佳成績晉級，準決賽他也游出2分02秒17搶下決賽門票，並放眼連續兩年奪牌。

而今天晚間登場的決賽，王星皓最終也以2分整的成績，僅次於葡萄牙選手的1分59秒12，拿下銀牌，為我國游泳代表隊拿下本屆賽事第一面獎牌。至於在女子100公尺蛙式決賽登場的林姵彣，最終則是以1分10秒20的第7名成績作收。

王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供

王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供
王星皓200公尺混合式獲得銀牌。圖／大專體總提供

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