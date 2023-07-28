成都世大運／習近平與多國領袖出席開幕式

中央社／ 北京28日電
成都世大運習近平與多國領袖出席開幕式。 新華社
成都世大運習近平與多國領袖出席開幕式。 新華社

第31屆世界大學生夏季運動會今晚在四川成都登場，中國國家主席習近平出席開幕式。他稍早前會見參加開幕式的多國領導人，表示要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展。

綜合陸媒報導，成都世大運開幕式28日晚上8時在成都東安湖體育公園主體育場舉行，習近平與夫人彭麗媛共同出席，並由習近平宣布開幕。

此前，習近平中午在成都舉行宴會，歡迎出席世大運開幕式的各國領導人。

習近平致詞表示，要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展；要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來；要深化交流互鑑，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑑的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。

他說，中國秉持「簡約、安全、精彩」的辦賽理念，克服疫情等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦，為國際青年體育事業發展作出新貢獻。

習近平提到，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一，「歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象」。

這次到訪參加開幕式的領導人包括：印尼總統佐科威（ Joko Widodo）和夫人、茅利塔尼亞總統蓋祖瓦尼（Mohamed Ould Ghazouani）、蒲隆地總統恩達依希密耶（Evariste Ndayishimiye）、蓋亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）、格魯吉亞總理（IrakliGaribashvili）加利巴希維利以及國際大學生體育聯合代理主席艾德（Leonz Eder）。

另外，習近平上午分別與阿里以及加利巴希維利會面。

習近平與阿里會面時表示，中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為蓋亞那發展及兩國合作帶來新機遇，阿里此行對推動兩國關係發展具有重要意義。他呼籲站在兩國關係發展新起點上，要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展，推動構建更加緊密的中蓋命運共同體。

與加利巴希維利會面時，習近平指出，中格雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，將雙邊關係定位提高到新水準。中格關係健康穩定發展，雙方要共同努力，在新的起點上推動中格戰略夥伴關係更好發展，為兩國各自發展復興提供助力，為人類文明進步貢獻正能量。

世大運

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