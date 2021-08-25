快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021米其林／全台唯一星級天婦羅！「牡丹」今年全訂滿

聯合報 / 記者陳睿中／台北即時報導
考驗主廚功力的「炸海膽」，乃是許多饕客的心頭好。圖／擷取自牡丹 天ぷら
考驗主廚功力的「炸海膽」，乃是許多饕客的心頭好。圖／擷取自牡丹 天ぷら

2018年開幕的「牡丹 天ぷら」，炸功師承自日本星級天婦羅店「長谷川」，乃是台灣少見的頂級天婦羅餐廳，在2019、2020年也曾獲得米其林餐盤的肯定，此次新進摘下一星後，也成為全台唯一一間星級天婦羅餐廳。

壽司、鰻魚飯與天婦羅，乃是日本江戶前三大特色美食。牡丹餐飲集團本身已有約30年的日本料理經驗，因發現台灣餐飲尚缺頂級天婦羅餐廳，因此打造出牡丹天婦羅，並將台灣主廚送至日本訓練，學習職人手藝。店內的炸油、麵粉、海鮮食材均由日本進口來台，並採無菜單型態，由主廚安排出餐內容，

看似單純的「天婦羅」，嚴格考驗主廚對食材、麵衣、溫度分毫不差的掌控功力。雖然名為「炸」，但其實頂級的天婦羅手法，是以麵衣鎖住食材美味後，透過油溫將內部蒸熟，保留住食材原始的風味；油炸過的麵衣，則如同透明緊身衣一般，為天婦羅帶來薄酥口感與香氣，在下方的墊紙也不會留下油漬，十分高雅。同時牡丹並透過本身日本料理的背景，強化天婦羅料理的呈現，更具整體完整性。

包括和牛、毛蟹、北海道玉米、和歌山小香魚、海參或當令時蔬都曾現身牡丹餐桌。例如民眾熟悉的炸蝦，牡丹特別選用日本進口、最小隻的頂級「卷海老」，此種蝦越小隻越鮮甜、價格也越高。另外也會以日本頂級生食級海膽搭配上紫蘇葉，製成「炸海膽」，在外層酥脆的麵衣底下，微溫的海膽仍保有多汁質地與鮮味，乃是許多饕客心中的極品。擔任甜點一職的蕨餅，採每天現做，米其林評鑑也給予「軟嫩可口，令人加倍滿足」的好評。

成功摘星之後，牡丹總經理楊雪貞表示，獲得米其林的肯定感到十分開心，但牡丹仍會維持一步一腳印的初心，把每天該做的事情做好、照顧好每天每餐的每個客人。楊雪貞也透漏，牡丹固定於每個月1日中午開放後3個月的訂位。今年訂位已經全滿，僅剩尚未開放預定的12月仍有空位。

【牡丹 天ぷら】

地址：台北市大安區四維路52巷17號

電話：02-2706-8699

牡丹成為全台唯一一間星級天婦羅餐廳。自圖／擷取自牡丹官網
牡丹成為全台唯一一間星級天婦羅餐廳。自圖／擷取自牡丹官網
牡丹採無菜單型態，每日由主廚搭配精選食材。圖／擷取自牡丹 天ぷら
牡丹採無菜單型態，每日由主廚搭配精選食材。圖／擷取自牡丹 天ぷら

米其林 必比登

延伸閱讀

2021米其林／富錦樹台菜香檳摘星！蒼蠅頭、炒水蓮必吃

2021米其林／七年級雙主廚聯手「T+T」開業不到3年摘星

2021米其林／優雅表述庶民味 澀 獲一星與最佳年輕主廚

台灣下單日本取貨 台南文旦外銷啟動

相關新聞

2021米其林／台北、台中摘星完整餐廳名單看這裡！

被喻為紅色美食聖經的「臺北臺中米其林指南2021」首次以線上發布會的形式開獎，除了星級評鑑，今年新增「服務獎」與「綠星獎...

影／米其林2021年輕主廚！澀 Sur林佾華：做現代台灣菜

「2021台北台中米其林指南」今天下午揭曉，其中米其林指南年輕主廚大獎由新進榜台中法式現代料理「澀 Sur-」30歲的主...

2021米其林／侯布雄升二星 大三元、MUME遺憾掉出星榜

「台北台中米其林指南 2021」今天公布完整摘星名單，其中侯布雄（L'Atelier de Joël Robuchon ...

2021米其林／全台唯一星級天婦羅！「牡丹」今年全訂滿

2018年開幕的「牡丹 天ぷら」，炸功師承自日本星級天婦羅店「長谷川」，乃是台灣少見的頂級天婦羅餐廳，在2019、202...

JL Studio蟬聯二星 林恬耀用台灣食材創作新加坡料理

「台北台中米其林指南2021」今天下午揭曉，台中市共有5家餐廳摘星，其中，去年榮獲米其林二星的JL studio，今年蟬...

「澀」林佾華奪米其林年輕主廚 簡易食材呈現法式美味

「台北台中米其林指南 2021」今日公布，位於台中科博館旁、由年輕廚房團隊的現代法式料理餐廳「澀 Sur」摘下一星，30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。