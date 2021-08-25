2021米其林／全台唯一星級天婦羅！「牡丹」今年全訂滿

2018年開幕的「牡丹 天ぷら」，炸功師承自日本星級天婦羅店「長谷川」，乃是台灣少見的頂級天婦羅餐廳，在2019、2020年也曾獲得米其林餐盤的肯定，此次新進摘下一星後，也成為全台唯一一間星級天婦羅餐廳。

壽司、鰻魚飯與天婦羅，乃是日本江戶前三大特色美食。牡丹餐飲集團本身已有約30年的日本料理經驗，因發現台灣餐飲尚缺頂級天婦羅餐廳，因此打造出牡丹天婦羅，並將台灣主廚送至日本訓練，學習職人手藝。店內的炸油、麵粉、海鮮食材均由日本進口來台，並採無菜單型態，由主廚安排出餐內容，

看似單純的「天婦羅」，嚴格考驗主廚對食材、麵衣、溫度分毫不差的掌控功力。雖然名為「炸」，但其實頂級的天婦羅手法，是以麵衣鎖住食材美味後，透過油溫將內部蒸熟，保留住食材原始的風味；油炸過的麵衣，則如同透明緊身衣一般，為天婦羅帶來薄酥口感與香氣，在下方的墊紙也不會留下油漬，十分高雅。同時牡丹並透過本身日本料理的背景，強化天婦羅料理的呈現，更具整體完整性。

包括和牛、毛蟹、北海道玉米、和歌山小香魚、海參或當令時蔬都曾現身牡丹餐桌。例如民眾熟悉的炸蝦，牡丹特別選用日本進口、最小隻的頂級「卷海老」，此種蝦越小隻越鮮甜、價格也越高。另外也會以日本頂級生食級海膽搭配上紫蘇葉，製成「炸海膽」，在外層酥脆的麵衣底下，微溫的海膽仍保有多汁質地與鮮味，乃是許多饕客心中的極品。擔任甜點一職的蕨餅，採每天現做，米其林評鑑也給予「軟嫩可口，令人加倍滿足」的好評。

成功摘星之後，牡丹總經理楊雪貞表示，獲得米其林的肯定感到十分開心，但牡丹仍會維持一步一腳印的初心，把每天該做的事情做好、照顧好每天每餐的每個客人。楊雪貞也透漏，牡丹固定於每個月1日中午開放後3個月的訂位。今年訂位已經全滿，僅剩尚未開放預定的12月仍有空位。

【牡丹 天ぷら】

地址：台北市大安區四維路52巷17號 電話：02-2706-8699