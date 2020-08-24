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【2020米其林】俺達の肉屋 日本和牛專門 小店巧摘星

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「俺達の肉屋」的店面小巧不走華麗裝潢，全數座位約十張四人桌。圖 / 翻攝自「俺達の肉屋」臉書專頁。
「俺達の肉屋」的店面小巧不走華麗裝潢，全數座位約十張四人桌。圖 / 翻攝自「俺達の肉屋」臉書專頁。

米其林一定要高上大？優雅氣派？一向給人粗獷、豪邁風格的燒肉餐廳，今日有台中的「俺達の肉屋」在最新公布2020米其林名單中拿下一星，這是在「大腕燒肉」於2018、2019年連續兩年摘星後，第二間以「燒肉」定位成功摘星的店家，也是台中首間成功摘星的燒肉餐廳。

從2016年開設於台中西區公益路的「俺達の肉屋」默默將滿四年、深耕台中。強調全冷藏日本和牛專賣店、手工分切，店鋪並採取買入整頭和牛，以提供不同部位的燒肉味蕾享受。店家近期則主打A5 bms10 神戶牛，該等級的肉品油花分布綿密，又有雪花牛或霜降牛之稱；與此同時，「俺達の肉屋」的店面小巧不走華麗裝潢，全數座位最多十張四人桌。而店名「俺達の肉屋」翻成中文，意指「爺們的肉店」，同時也預告用餐時的豪邁與直爽氛圍。

除了單點之外，店家另提供較高價位的「社長盛合」與「會長盛和」，又分兩人、三人或四人，而所謂的「盛和」則包含五種肉品搭配、其中包含一種高價位的「鑽石」部位，價位則在3,980元至7,980元不等。

強調買入整頭和牛，冷藏再以手工分切，是「俺達の肉屋」特色。圖 / 翻攝自「俺達の肉屋」臉書專頁。
強調買入整頭和牛，冷藏再以手工分切，是「俺達の肉屋」特色。圖 / 翻攝自「俺達の肉屋」臉書專頁。

米其林 肉品

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