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必比登遺珠！台北3家排隊名店掉出推介名單　好滋味仍持續飄香

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／天成文旅-華山町提供、本報資料照片及摘自米其林官網
圖／天成文旅-華山町提供、本報資料照片及摘自米其林官網

2023年《台灣米其林指南》必比登推介店家於今(23)日公布，全台共計有139家「物有所值」的美食及街頭小吃入選，且新增了26家生力軍入主必比登。而於去年新進的「川畝園麵食館」、排隊名店「阜杭豆漿」及饒河夜市必吃「陳董藥燉排骨」則意外掉出榜外。

川畝園麵食館的各式麵食深受饕客喜愛與推薦。圖／本報資料照片
川畝園麵食館的各式麵食深受饕客喜愛與推薦。圖／本報資料照片

位於北市大同區的「川畝園麵食館」於2022年獲得必比登推介肯定，除了店家本身深受老顧客支持與喜愛外，加上必比登光環使得知名度更加提升，吸引饕客前往品嘗蒸餃、牛肉麵、捲餅等道地麵食，成為不少人的愛店名單。

「阜杭豆漿」自2018年至2022年連續五年入選必比登，堪稱台北必吃早餐，每每想吃都得先經歷一波排隊考驗，鹹豆漿、薄餅夾油條是許多內行人的必點美味；而饒河夜市「陳董藥燉排骨」也是連續拿下必比登肯定的人氣店家，藥燉排骨和滷肉飯成為經典套餐，大口吃肉、扒飯超滿足。雖然以上三家名店今年遺憾未入選，但相信店家也已累積不少人氣與口碑，好滋味仍會持續飄香。

台北知名排隊美食阜杭豆漿創立於1958年，販售燒餅、油條、飯糰、豆漿等傳統早餐點心。圖／天成文旅-華山町提供
台北知名排隊美食阜杭豆漿創立於1958年，販售燒餅、油條、飯糰、豆漿等傳統早餐點心。圖／天成文旅-華山町提供

陳董藥燉排骨的湯頭以中藥材與豬肋骨熬煮，味道清甜。圖／摘自米其林官網
陳董藥燉排骨的湯頭以中藥材與豬肋骨熬煮，味道清甜。圖／摘自米其林官網

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