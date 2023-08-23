必比登遺珠！台北3家排隊名店掉出推介名單　好滋味仍持續飄香

2023年《台灣米其林指南》必比登推介店家於今(23)日公布，全台共計有139家「物有所值」的美食及街頭小吃入選，且新增了26家生力軍入主必比登。而於去年新進的「川畝園麵食館」、排隊名店「阜杭豆漿」及

2023-08-23 15:29