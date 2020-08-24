完整名單！《2020台北台中米其林指南》台北上榜26家「頤宮」再奪三星、台中上榜4家「JL Studio」登二星
《2020台北台中米其林指南》於8月24日下午13:00正式揭曉，本屆有別於以往，不僅會公布「台北」一、二、三星級餐廳，還首回新增「台中」星級美食，打造最新「雙城」米其林指南。若加上必比登、餐盤共逾百家餐廳，眾多特色美食等著饕客們嚐鮮，未來向全世界遊客推廣在地必吃時，摘星餐廳勢必也會有所幫助。
米其林摘星餐廳2018年共有20家上榜、2019年為24家，擴大陣容的《2020台北台中米其林指南》本屆台北共有26家餐廳摘星、首度加入戰區的台中則上榜4家，其中「頤宮」成功維持三星光環，而呼聲高的台中「JL Studio」不負眾望摘下二星，最新完整名單一起來看！
《台北台中米其林指南 2020》星級美食餐廳名單
三星餐廳
●頤宮（蟬聯3屆）
地址：台北市大同區承德路一段3號17樓
電話：02-21819950#3261
二星餐廳（2家新進，共7家）
●RAW
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-85015800
●祥雲龍吟
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-85015808
●鮨天本
地址：台北市大安區仁愛路四段371號
電話：02-27751239
●態芮
地址：台北市中山區樂群三路299號
電話：02-85015500
●請客樓
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
電話：02-23211818
●JL Studio（台中 新進）
地址：台中市南屯區益豐路四段689號
電話：04-23803570
●Logy（升星）
地址：台北市大安區安和路一段109巷6號
電話：02-27000509
一星餐廳（6家新進榜，共22家）
台北
●教父牛排
地址：台北市中山區樂群三路58號
電話：02-85011838
●大腕
地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號
電話：02 27110179
●金蓬萊遵古台菜
地址：台北市士林區天母東路101號
電話：02 28711517
●Impromptu by Paul Lee
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號
電話：02-25212518
●謙安和
地址：台北市大安區安和路一段127巷4號
電話：02-27008128
●吉兆割烹壽司
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號
電話：02 27711020
●侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon
地址：台北市信義區松仁路28號5樓
電話：02-87292628
●LONGTAIL
地址：台北市大安區敦化南路二段174號
電話：02-27326616
●明福台菜海產
地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號
電話：02-25629287
●山海樓
地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-23513345
●MUME
地址：台北市大安區四維路28號
電話：02-27000901
●鰭野村
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號
電話：02-27077518
●鮨隆
地址：台北市中山區新生北路二段60-5號
電話：02-25818380
●大三元
地址：台北市中正區衡陽路46號
電話：02-23817180
●天香樓
地址：台北市中山區民權東路二段41號
電話：02-25971234
●雅閣
地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02-27156788
●A Cut（新進）
地址：台北市中山區中山北路二段63號B1
電話：02-25710389
●鹽之華（台中新進）
地址：台中市西屯區市政路581-1號
電話：04-22520991
●Forchetta（台中新進）
地址：台中市西屯區惠中七街36號2F
電話：04-22558111
●渥達尼斯磨坊（新進）
地址：台北市中山區建國北路一段61號
電話：02-25006832
●俺達的肉屋（台中新進）
地址：台中市西區公益路192-1號
電話：04-23250588
●明壽司（新進）
地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號
電話：02-25961069
米其林年輕主廚大獎2020
●鐘佳憲（台中 俺達的肉屋）
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