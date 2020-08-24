完整名單！《2020台北台中米其林指南》台北上榜26家「頤宮」再奪三星、台中上榜4家「JL Studio」登二星

《2020台北台中米其林指南》於8月24日下午13:00正式揭曉，本屆有別於以往，不僅會公布「台北」一、二、三星級餐廳，還首回新增「台中」星級美食，打造最新「雙城」米其林指南。若加上必比登、餐盤共逾百家餐廳，眾多特色美食等著饕客們嚐鮮，未來向全世界遊客推廣在地必吃時，摘星餐廳勢必也會有所幫助。

米其林摘星餐廳2018年共有20家上榜、2019年為24家，擴大陣容的《2020台北台中米其林指南》本屆台北共有26家餐廳摘星、首度加入戰區的台中則上榜4家，其中「頤宮」成功維持三星光環，而呼聲高的台中「JL Studio」不負眾望摘下二星，最新完整名單一起來看！

《台北台中米其林指南 2020》星級美食餐廳名單 三星餐廳 ●頤宮（蟬聯3屆） 地址：台北市大同區承德路一段3號17樓 電話：02-21819950#3261 頤宮 二星餐廳（2家新進，共7家） ●RAW 地址：台北市中山區樂群三路301號 電話：02-85015800 RAW ●祥雲龍吟 地址：台北市中山區樂群三路301號 電話：02-85015808 祥雲龍吟 ●鮨天本 地址：台北市大安區仁愛路四段371號 電話：02-27751239 鮨天本 ●態芮 地址：台北市中山區樂群三路299號 電話：02-85015500 態芮 ●請客樓 地址：台北市中正區忠孝東路一段12號 電話：02-23211818 請客樓 ●JL Studio（台中 新進） 地址：台中市南屯區益豐路四段689號 電話：04-23803570 JL Studio ●Logy（升星） 地址：台北市大安區安和路一段109巷6號 電話：02-27000509 Logy 一星餐廳（6家新進榜，共22家） 米其林一星餐廳合照。 台北 ●教父牛排 地址：台北市中山區樂群三路58號 電話：02-85011838 教父牛排。 ●大腕 地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號 電話：02 27110179 大腕。 ●金蓬萊遵古台菜 地址：台北市士林區天母東路101號 電話：02 28711517 金蓬萊遵古台菜。 ●Impromptu by Paul Lee 地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號 電話：02-25212518 ●謙安和 地址：台北市大安區安和路一段127巷4號 電話：02-27008128 謙安和 ●吉兆割烹壽司 地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號 電話：02 27711020 吉兆割烹壽司 ●侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon 地址：台北市信義區松仁路28號5樓 電話：02-87292628 侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon ●LONGTAIL 地址：台北市大安區敦化南路二段174號 電話：02-27326616 Longtail ●明福台菜海產 地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號 電話：02-25629287 明福台菜海產 ●山海樓 地址：台北市中正區仁愛路二段94號 電話：02-23513345 山海樓 ●MUME 地址：台北市大安區四維路28號 電話：02-27000901 MUME ●鰭野村 地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號 電話：02-27077518 鰭野村 ●鮨隆 地址：台北市中山區新生北路二段60-5號 電話：02-25818380 鮨隆 ●大三元 地址：台北市中正區衡陽路46號 電話：02-23817180 大三元 ●天香樓 地址：台北市中山區民權東路二段41號 電話：02-25971234 天香樓 ●雅閣 地址：台北市松山區敦化北路158號 電話：02-27156788 雅閣 ●A Cut（新進） 地址：台北市中山區中山北路二段63號B1 電話：02-25710389 A Cut ●鹽之華（台中新進） 地址：台中市西屯區市政路581-1號 電話：04-22520991 鹽之華 ●Forchetta（台中新進） 地址：台中市西屯區惠中七街36號2F 電話：04-22558111 Forchetta ●渥達尼斯磨坊（新進） 地址：台北市中山區建國北路一段61號 電話：02-25006832 渥達尼斯磨坊 ●俺達的肉屋（台中新進） 地址：台中市西區公益路192-1號 電話：04-23250588 ●明壽司（新進） 地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號 電話：02-25961069 明壽司 米其林年輕主廚大獎2020 ●鐘佳憲（台中 俺達的肉屋） 米其林年輕主廚大獎。

延伸閱讀：

．【米其林預測】美食家許心怡看台中 有兩家可能摘二星

．【搶迎米其林2】收到邀請函？美食界聚焦台中「摘星」熱門店

．【米其林摘星預測】王瑞瑤：密探到台中，應該很痛苦

．【米其林預測】美食家許心怡看台北 祥雲龍吟三星有望

．【米其林摘星預測】美食家謝忠道評台中：JL Studio可望二星