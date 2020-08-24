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完整名單！《2020台北台中米其林指南》台北上榜26家「頤宮」再奪三星、台中上榜4家「JL Studio」登二星

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
米其林摘星餐廳大合照。
米其林摘星餐廳大合照。

《2020台北台中米其林指南》於8月24日下午13:00正式揭曉，本屆有別於以往，不僅會公布「台北」一、二、三星級餐廳，還首回新增「台中」星級美食，打造最新「雙城」米其林指南。若加上必比登、餐盤共逾百家餐廳，眾多特色美食等著饕客們嚐鮮，未來向全世界遊客推廣在地必吃時，摘星餐廳勢必也會有所幫助。

米其林摘星餐廳2018年共有20家上榜、2019年為24家，擴大陣容的《2020台北台中米其林指南》本屆台北共有26家餐廳摘星、首度加入戰區的台中則上榜4家，其中「頤宮」成功維持三星光環，而呼聲高的台中「JL Studio」不負眾望摘下二星，最新完整名單一起來看！

《台北台中米其林指南 2020》星級美食餐廳名單

三星餐廳

●頤宮（蟬聯3屆）

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話：02-21819950#3261

頤宮
頤宮

二星餐廳（2家新進，共7家）

●RAW

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-85015800

RAW
RAW

●祥雲龍吟

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-85015808

祥雲龍吟
祥雲龍吟

●鮨天本

地址：台北市大安區仁愛路四段371號

電話：02-27751239

鮨天本
鮨天本

●態芮

地址：台北市中山區樂群三路299號

電話：02-85015500

態芮
態芮

●請客樓

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-23211818

請客樓
請客樓

●JL Studio（台中 新進）

地址：台中市南屯區益豐路四段689號

電話：04-23803570

JL Studio
JL Studio

●Logy（升星）

地址：台北市大安區安和路一段109巷6號

電話：02-27000509

Logy
Logy

一星餐廳（6家新進榜，共22家）

米其林一星餐廳合照。
米其林一星餐廳合照。

台北

●教父牛排

地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：02-85011838

教父牛排。
教父牛排。

●大腕

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號

電話：02 27110179

大腕。
大腕。

●金蓬萊遵古台菜

地址：台北市士林區天母東路101號

電話：02 28711517

金蓬萊遵古台菜。
金蓬萊遵古台菜。

●Impromptu by Paul Lee

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話：02-25212518

●謙安和

地址：台北市大安區安和路一段127巷4號

電話：02-27008128

謙安和
謙安和

●吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號

電話：02 27711020

吉兆割烹壽司
吉兆割烹壽司

●侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon

地址：台北市信義區松仁路28號5樓

電話：02-87292628

侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon
侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon

●LONGTAIL

地址：台北市大安區敦化南路二段174號

電話：02-27326616

Longtail
Longtail

●明福台菜海產

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話：02-25629287

明福台菜海產
明福台菜海產

●山海樓

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話：02-23513345

山海樓
山海樓

●MUME

地址：台北市大安區四維路28號

電話：02-27000901

MUME
MUME

●鰭野村

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號

電話：02-27077518

鰭野村
鰭野村

●鮨隆

地址：台北市中山區新生北路二段60-5號

電話：02-25818380

鮨隆
鮨隆

●大三元

地址：台北市中正區衡陽路46號

電話：02-23817180

大三元
大三元

●天香樓

地址：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-25971234

天香樓
天香樓

●雅閣

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話：02-27156788

雅閣
雅閣

●A Cut（新進）

地址：台北市中山區中山北路二段63號B1

電話：02-25710389

A Cut
A Cut

●鹽之華（台中新進）

地址：台中市西屯區市政路581-1號

電話：04-22520991

鹽之華
鹽之華

●Forchetta（台中新進）

地址：台中市西屯區惠中七街36號2F

電話：04-22558111

Forchetta
Forchetta

●渥達尼斯磨坊（新進）

地址：台北市中山區建國北路一段61號

電話：02-25006832

渥達尼斯磨坊
渥達尼斯磨坊

●俺達的肉屋（台中新進）

地址：台中市西區公益路192-1號

電話：04-23250588

●明壽司（新進）

地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號

電話：02-25961069

明壽司
明壽司

米其林年輕主廚大獎2020

●鐘佳憲（台中 俺達的肉屋）

米其林年輕主廚大獎。
米其林年輕主廚大獎。

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米其林 大台北美食 台中美食

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