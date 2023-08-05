住都中心估計目標 明年底招標社宅12萬戶

蔡政府喊出八年廿萬戶社會住宅目標，不過，根據審計部報告，興建社宅執行率僅六成，且包括五萬戶正在規畫中，遭質疑實際執行率恐更低。國家住宅及都市更新中心（住都中心）表示，目前持續朝目標努力，預計明年底會達到十二萬戶至少完成招標的目標，因為新建社宅需要時間，審計部的調查資料數字可能比較早，因此有數字上的落差。

不過，民進黨總統參選人賴清德前天表示，蔡總統明年五二○卸任前可達到廿萬戶（十二萬戶政府興建、八萬戶包租代管）社宅目標，顯然與住都中心目標有所落差。

租金補貼方面，內政部執行率百分之五十五點七四，內政部營建署表示，八年前租金補貼每年兩萬戶，近年來逐步成長，擴大受惠民眾的數量，今年預計會突破四十萬戶，執行率看起來較差，是因為申請數量較以往增加。

營建署表示，「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」去年度受理卅二萬餘戶、合格廿七萬餘戶，已創歷年新高，而租金補貼二點○，採取包括隨到隨辦等多項精進作為，自今年七月三日起開始受理後，截至八月三日止，總申請戶數已達三十八萬七六九三戶，又創新高，新申請戶十六萬三八九六戶，也超越去年同期紀錄。

營建署表示，達成率較低的另外一個原因，就是房東不願意讓房客申請租金補貼，因此持續簡化申請程序，房客現在不須房東同意、不用提供房東資料，就能提出申請；針對房東部分，政府持續宣導，消除資訊落差，鼓勵房東參加包租代管，讓需要申請租金補貼的人都能得到幫助。