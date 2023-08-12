衛福部：兩年未開辦 追回補助款

衛福部自一○六年起獲得前瞻基礎建設計畫特別預算，辦理「長照衛福據點計畫」，被審計部指出進度長期落後，實現率僅兩成一，其中蔡總統的主要政見一學區一日照也尚未達標。衛福部長照司副司長吳希文說，長照司希望完工後兩年內要開辦據點，若未開辦，衛福部將會要求地方政府繳回補助款，但仍會給地方籌設的彈性空間。

「長照衛福據點計畫」是鼓勵各縣市政府積極活化公有設施，以新建、修繕、增建及改建等方式，設置日間照顧中心、小規模多機能等社區式長照機構。

小規模多機能以日間照顧為基礎，額外提供居家服務、臨時住宿等服務，當家屬有臨時托顧需求時，可把長輩送到平時去的日照中心，夜間將有工作人員陪伴、照顧。

蔡英文主打的政見「一國中學區一日照中心」是衛福部使用前瞻經費的主要內容。目前全台有八一六個國中學區，截至今年五月底，仍有一一八個國中學區尚無一間日照中心。

部分縣市已完成設置，卻遲未開辦日照服務，吳希文說，地方政府建設據點後，後續需要媒合長照服務提供單位，導致出現主體建築物已蓋好，但後面仍在找服務單位、人力等狀況，長照司希望完工後兩年內要開辦據點，否則將要求繳回補助款。

其中，桃園市被點名有六件，市府表示，去年因為疫情，長照業務不易發包，今年六件都已完成開辦投入關懷據點或日照中心服務。

至於台南市則有卅四案，台南市社會局回應，目前已有卅案開辦完成，另四案因單位異動或其他因素，經協調確認無辦理意願，補助經費已繳回中央。

嘉義縣第一期有九件、第二期有十件已驗收未開辦，社會局長張翠瑤說，第一期九件已陸續營運，第二期的十件已有四件完工開辦，另六件列管中，其中兩件已完工預計明年第一季開辦，另四件工程已進行相關營運前置作業。