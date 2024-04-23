蔡政府8年「減碳龜速」 賴清德喊二次能源轉型

溫室氣體排放量 不減反增

昨天為世界地球日，蔡英文總統及副總統賴清德共同接見「全國NGOs環境會議」代表團體。蔡英文在會中細數近年推動能源轉型成效，賴清德則強調會進行第二次能源轉型；不過，環團檢視蔡政府八年減碳成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，徵收碳費時程一延再延，「減碳龜速」讓人覺得無力且失望。

環團昨提出九十案建言，有十五案是新提案。蔡總統表示，環團這五年提出的建言案已近七成解除列管，代表台灣各項環保問題已一步步找到公私協力解決方法，她強調能源轉型已展現成效，台灣去年再生能源發電二六七億度，相較於二○一六年的一二七億度，成長近百分之一一○。

蔡英文說，部分環保議題跟社會經濟發展有時會有相違背的地方，需花時間處理，她任內最後一次與大家在總統府見面，「賴副總統、未來的總統也在現場」，不論是政府和環保團體建立的溝通平台或建言都會交接給新政府。賴清德說，蔡總統推動台灣第一次能源轉型，他希望未來能在此基礎上持續努力，但能否成功需要靠大家共同合作。

環團細數八年來減碳成效，根據環境部「國家溫室氣體排清冊」，台灣二○一六年總溫室氣體排放量二九三九一萬公噸，二○二一年排放量二九七○○萬公噸，減碳成效不彰，二○五○年淨零碳排恐跳票。另根據德國非政府組織「德國觀察」統計的「氣候變遷績效指數」（ＣＣＰＩ），二○一二年起台灣排名維持在「最差」區間的五十名左右，二○二四年退步到六十一名。

體檢台灣減碳成績單 製表／胡瑞玲

碳費開徵時程 已3度延後

碳費開徵也三度延後，確定在二○二五年以二○二四年排碳量課徵，但與碳費相關的三子法尚未預告，第三次碳費費率審議委員會何時召開也無下文。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，蔡政府第一階段溫室氣體管制目標未達標，減碳效益強度不夠，國發會發布的十二項關鍵戰略路徑連具體內容都沒公布，減碳龜速確實讓人覺得無力且失望。

賴5策略 推智慧共享綠能

賴清德昨以錄影方式在「地球解方二○二四永續設計行動年會」公布淨零轉型五大策略。他說，蔡政府以「非核、展綠、增氣、減煤」為目標啟動首次能源轉型，朝「去碳化」發展，風力發電及太陽光電是具體成果，他上任後將啟動第二次能源轉型。

首先是建立智慧共享綠能戰略，包括加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發，將台灣綠能運用極大化，並透過碳捕捉、碳封存來加快減碳速度，建立低碳、安全、智慧、共享的能源新結構；推動數位與綠色產業雙軸轉型來動產業發展，成立淨零創新科技平台，建構智慧能源、推動綠色製造，擴大循環經濟，也將建立本土綠色金融，完善碳排放資訊揭露、強化永續金融業務，透過碳定價與市場機制加速產業低碳轉型。