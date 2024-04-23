準總統賴清德宣示二次能源轉型 形塑淨零永續綠生活

準總統賴清德於昨（22）日「世界地球日」宣告淨零轉型五大策略，包括啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，推動數位與綠色的產業雙軸轉型，並形塑淨零永續綠生活；政府將建立國際資訊顧問團、各產業技術服務團隊等，更將推動「不遺落任何人」的公正轉型。

賴清德昨日以錄影方式，在「地球解方2024永續設計行動年會」公布520上任後的淨零轉型五大策略。他指出，淨零轉型任務迫在眉睫，唯有加快腳步才能因應世界趨勢。若能善用ICT產業優勢及金融業實力，面對氣候變遷挑戰時就能彎道超車，成為國際典範。

賴清德表示，蔡政府以非核、展綠、增氣、減煤為目標，推動首次能源轉型，他上任後將啟動二次能源轉型。首先是加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發，將台灣綠能運用極大化，透過碳捕捉、碳封存，加快減碳速度。

其次將推動數位與綠色產業的雙軸轉型，成立淨零創新科技平台，建構智慧能源、推動綠色製造，擴大循環經濟。

第三是淨零永續綠生活，透過節能綠建築、低碳運輸等方式，並以服務取代購買，落實低碳生活；第四，政府會當後盾，建立國際資訊顧問團及產業技術服務團隊等，定期公布淨零行動指引，降低產業衝擊；最後為公正轉型，在面對淨零轉型過程中不遺落任何一個人。



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