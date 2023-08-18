賴清德過境美 美航母部署我東部外海

美國海軍研究協會本周報導，因應副總統賴清德過境美國導致台海緊張情勢升高，美國航空母艦雷根號打擊群正部署在台灣東部外海。

華盛頓時報報導，美國海軍發言人表示，雷根號打擊群正在西太平洋執行任務。美國海軍通常基於安全理由，拒絕透露航空母艦位置，報導說，不確定雷根號會在台灣附近停留多久。

除了航空母艦與航空聯隊，雷根號打擊群包括巡洋艦史莫斯號和安提坦號，及飛彈驅逐艦裴拉塔號。

美國航艦打擊群通常還有攻擊潛艦祕密護航。

美國海軍說，雷根號最近在澳洲水域演練時，維吉尼亞級攻擊潛艦北卡羅來納號也參與。

美國海軍在台灣近海部署航母打擊群，正值台灣準備應對中國祭出軍事挑釁，舉行大規模軍事演訓和演習。賴副總統本周訪問巴拉圭，去程過境美國紐約，中方官員矢言會採取堅決有力的措施回應，但目前為止尚未有大規模軍事動作。

上次美軍航艦打擊群出現在台灣附近是四月，當時蔡英文總統出訪瓜地馬拉、貝里斯，過境美國與美國眾議院議長麥卡錫會談，共軍隨後在台灣附近軍演，美軍尼米茲號航艦打擊群也出現在台灣附近。