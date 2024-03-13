創作音樂天后泰勒絲：拜登競選團隊的秘密武器？

【文．蔡鎤銘】

隨着2024年美國大選拉開序幕，美國知名女歌手泰勒絲（Taylor Swift）成為多方政治角力關注的焦點。

美國歌手泰勒絲2024 「時代巡迴演唱會」於3月2日至9日在新加坡國家體育場演出6場，外傳新加坡出資300萬美金（約台幣9,465萬元）買斷東南亞獨家主辦權，使得週邊國家泰國、菲律賓、印尼等政府怨聲四起。另據國外多個媒體報導，正在新加坡舉行演唱會的泰勒絲於3月5日「超級星期二」美國總統選舉初選當天，在社交媒體Instagram上發帖呼籲自己的美國粉絲在初選中投票。在帖文中，她沒有提到任何政黨，也沒有為任何參選人「背書」。她在該社交媒體發帖，並附上有關投票信息的網站鏈接Vote.org。泰勒絲說，「3月5日是美國十幾個州及地區的總統選舉初選日，我想提醒大家去投票，投給最能代表你們的領導人」。

圖／翻攝自泰勒絲IG

泰勒絲是否成為拜登的「秘密王牌」？

泰勒絲作為流行音樂界的超級巨星，擁有極大的社會影響力，特別是在年輕一代中。她不僅是一位成功的歌手和創作人，更是一個具有強烈社會使命感的公眾人物。她的音樂作品深深觸及了年輕人的情感和價值觀，使她成為了許多人的偶像和粉絲。這使得她在社交媒體上擁有龐大的追隨者群，特別是在Instagram上，她擁有2.8億的追隨者，這使得她成為了一個極具影響力的公眾人物。

考慮到泰勒絲在年輕人中的巨大影響力，特別是在社交媒體平台上，她可能成為拜登競選團隊的「秘密武器」。拜登希望能夠利用她的影響力來動員年輕選民，這一群體在選舉中扮演著極其重要的角色。年輕人通常是政治參與的關鍵群體，他們的投票意向和參與度將對選舉結果產生重大影響。因此，如果泰勒絲能夠有效地將她的支持轉化為選民的動員和投票，對於拜登的競選活動將是極為有利的。

更重要的是，泰勒絲在2018年支持了田納西州南部的參議院民主黨候選人，而在2020年總統選舉中，她在投票日前一天發佈的Instagram視頻中表明支持拜登。

另外，她支持婦女權利、反對白人至上主義，並倡導LGBT（非異性戀群體）社區的權利，這與民主黨自由派觀點相符。2023年莫寧顧問公司（Morning Consult Pro）調查顯示，她的支持者年輕化，包含民主、共和兩黨支持者、高、低收入者及各種種族，並在郊區有強烈支持。這些價值觀與拜登政府的政策方向相契合。因此，她的支持不僅能夠幫助拜登在選舉中獲得更多的選票，還可以為他的政治議程提供更多的支持和聲援。

拜登正在積極尋求泰勒絲的支持

拜登團隊積極尋求泰勒絲的支持，是基於她在社會上的廣泛知名度和極具影響力的社交媒體平台上的巨大追隨者群。泰勒絲不僅是一位成功的歌手和表演者，更是一個具有強烈社會意識和參與的公眾人物。她在音樂界的成功不僅在於她的音樂天賦，還在於她所代表的價值觀和對社會問題的關注。這使得她在年輕一代中擁有極高的聲望和信任度，成為了許多人的偶像和榜樣。

拜登團隊相信，泰勒絲能夠動員數百萬支持者，對拜登的競選活動產生重大影響。這不僅僅是因為她擁有大量的追隨者，更是因為她的支持者通常對她的言行極具信賴度，對她的意見和推薦十分重視。因此，如果泰勒絲能夠公開支持拜登，她的支持者可能會受到啓發，更加積極地參與選舉活動，包括登記投票和投票支持拜登。

事實證明，泰勒絲在社交媒體上的影響力也不容小覷。她擁有大量的追隨者，並且經常在社交媒體上發佈與政治和社會議題相關的內容。因此，如果她能夠在社交媒體上公開支持拜登，這將有助於將拜登的競選訊息傳播給更多的人群，包括年輕人和社交媒體用戶。

泰勒絲龐大的粉絲基礎可能在選舉中發揮關鍵作用

泰勒絲在社交媒體上的影響力難以低估。她擁有龐大的粉絲基礎，尤其是在Instagram這樣的平台上，擁有2.8億的追隨者，這使得她成為了一個具有巨大影響力的公眾人物。在當今社交媒體主導的時代，這樣龐大的追隨者群體意味著泰勒絲能夠直接觸及到數以百萬計的人，對他們的想法和行為產生影響。

去年的民調顯示，有約53%的成年人自稱是泰勒絲的粉絲。這意味著她的支持者不僅僅是年輕一代，還包括了各個年齡段的人群。這樣廣泛的支持者基礎使得泰勒絲在選舉中可能發揮關鍵作用。她的言論和行為可能會影響到她的支持者對候選人的看法和投票行為，進而對選舉結果產生重大影響。

泰勒絲的粉絲群體不僅僅是 passively following她的社交媒體，他們也可能會對她的言論和行為做出積極的回應。她的支持者可能會受到她的言論和行為啓發，並將其轉化為具體的行動，例如登記選民、參與選舉活動、宣傳候選人等。因此，泰勒絲的支持可能成為一個動員數百萬選民的關鍵因素，對於選舉的結果產生深遠影響。

川普認為即使再紅的名人也無法挽救拜登

川普及其支持者對泰勒絲可能對拜登的支持持懷疑態度。他們認為，即使泰勒絲是一位極具影響力的名人，她的支持也無法改變拜登的困境。川普及其支持者可能會將泰勒絲的支持視為無關緊要，並認為其對拜登的影響力被誇大。他們可能認為，選民會更多地關注候選人的政策和表現，而不是名人的支持。

另外，川普及其支持者可能會警告泰勒絲不要捲入政治。他們可能認為，名人在政治上的表態可能會引起爭議，並可能對其事業和形象產生負面影響。川普及其支持者可能會認為，泰勒絲應該專注於自己的音樂事業，而不是涉足政治領域，以免遭受不必要的批評和壓力。

圖／獨家報導編輯部製圖

泰勒絲的政治影響力備受關注

泰勒絲是一位知名的流行音樂巨星，她的政治影響力受到廣泛關注。她在社交媒體上擁有數以億計的追隨者，可以傳達訊息和觀點。她公開支持民主黨候選人並鼓勵追隨者參與政治活動。然而，泰勒絲是否能左右美國總統選舉結果尚待觀察。她的支持可能對一部分年輕選民產生影響，但整體影響力有待進一步研究。此外，泰勒絲的政治參與可能引起爭議，有人認為名人應專注於自己的領域而非涉足政治。因此，泰勒絲的具體影響力和範圍仍需進一步觀察和研究。

總而言之，我們看到了泰勒絲作為一位流行音樂界的超級巨星所帶來的龐大社會影響力。透過她在社交媒體上的廣泛知名度和龐大追隨者群，她可能能夠在年輕選民中引起轉變，進而影響選舉結果。然而，雖然她的支持可能會在某些方面產生影響，但她是否能夠完全左右美國總統選舉的結果，仍有待進一步觀察。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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