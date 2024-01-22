國戰會論壇／AI在美中競爭的三大層次

【文．侯長坤】

人工智慧（AI）作為美中科技戰的新戰場，也是第四次工業革命的核心技術，其在國際政治中的地位非常類似既往的新興技術，AI在國際政治中也會影響到大國競爭，從低層到高層政治，共有三大層次，會影響大國如美中之間的競爭態勢。

衡量政治的層次高低，需要從權力面向加以考量。例如，美中之存在AI晶片等技術方面的角力，涉及的權力要素不多；利用AI技術，進行資訊與認知作戰，則涉及到一定程度的權力要素；AI使大國競爭之間的攻防平衡態勢發生變化，甚至最終導致了權力的移轉，則是充滿了權力要素的層次。

目前來看，美中圍繞AI的大國競爭可分為三大層次，分別為低層技術層次、中層資訊與認知層次、高層攻防平衡層次。三大層次環環相扣，較低層是較高層的基礎，較高層是較低層的發展。

低層技術供應層次

這一層次的競爭，主要是圍繞AI晶片展開，美中兩國之間對科技硬體、軟體的爭奪，充斥於這個層次。因為AI晶片的用途廣泛，橫跨民用、商用、軍用，對晶片的掌握則涉及到社會生產力、經濟增長、軍事實力的增加。特別是在軍事方面，AI在監偵、無人機、戰場分析等方面具有重要應用。所以，大國會相互之間對於AI晶片供應鏈十分關注，在國際競爭的背景之下，相關國家紛紛出台政策，相互之間，特別是較強的一方如美國，試圖阻止技術轉讓給對手，而較弱的一方則會努力實現技術突破。相關國家除了出台政策法律之外，也會在全球進行技術夥伴的聯合聯盟。

就目前情況而言，美國晶片設計公司輝達（NVIDIA）目前在專用AI晶片市場佔據主導地位，預計到2024年底將佔據全球近90%的市佔率，使NVIDIA一躍成為市場領導者，而另一家美國公司超微半導體公司（AMD）則位於第二位。從2022年8月開始，美國商務部出於國家安全考量，禁止中國企業購買輝達先進的AI晶片，而這些晶片目前是深度學習應用不可或缺的。同時，美國正在主導建立新技術聯盟，試圖通過渲染「中國網路通訊設備安全威脅論」，將中國排除於「技術發展共同體」之外。

這一層次的AI競爭，與其他一般的技術競爭類似，涉及的政治權力要素較少，獲得了相關的技術，也僅是做專業用途。但是，因為AI這一技術能夠囊括更多的政治權力要素，也使得相關國家將晶片供應鏈政治化。

中層資訊認知層次

這一層次的競爭，主要是圍繞AI技術能夠滿足於大國競爭的資訊戰爭需要，通過快速生成、偽造技術、精準推送等技術手段，影響和改變目的群眾的認知，進而影響社會輿論與國家形象，在國際社會中形塑或破壞國際形象，達到大國競爭時刻的諸多目的。例如，使用深度學習神經網絡來操縱影片和語音，神經網路在某些方面與我們大腦處理資訊的方式相似，讓使用者難以辨識資訊真假，AI得以服務於意識形態等方面的競爭。

美國陸戰研究所在2018年10月發布的《影響力機器：作為戰略打擊機制的自動化資訊作戰》報告中指出，AI通過算法將含有欺騙性和隱蔽性的「內容子彈」通過個性化的「靶向」推送，對受眾人群進行密集型的資訊「轟炸」，從而成為影響輿論，不利他人有利自己的政治武器。2023年10月，中國提出《全球的AI治理倡議》提出要做好風險防範。

這一層次的AI競爭，涉及部分政治權力要素，在國際政治中製造知覺與錯誤知覺，以達到己方的戰略目的。但是，AI最為重要的是其能夠改變權力格局。

高層攻防平衡層次

這一層次的競爭，主要是基於前兩個層次的基礎，AI得以通過打破原有的攻防平衡，更為根本的改變國際政治的權力格局。攻防平衡理論（或攻防理論），較早的文獻可以追溯到傑維斯的《安全困境下的合作》（Cooperation under the security dilemma）。

傑維斯從安全困境下的合作談起，認為安全困境假設一方安全多，另一方安全就會少。奎斯特則進一步發展了攻防理論，《國際體系中的進攻與防禦》（Offense and Defense in the International System）是一本典型的攻防平衡研究，其強調技術決定論，認為技術是否有利於進攻或防守。雖然攻防理論存在一些弊端，如技術決定論，但不可否認的是，技術能夠從戰術層面上升到戰略層面，從低層政治上升到高層政治，就能夠克服微觀層次上對一次戰爭的判斷，而以宏觀視角去衡量權力的平衡與攻守之勢，以此來說明這種技術能夠使得國家產生權力優勢，達到賦權功能。

總體而言，國家在發展AI以服務於國際政治目的時，別國也會加以模仿追趕。國家在發展AI的進攻能力的同時，也因為別國的追趕發展而產生了防禦漏洞，同時成為進攻者與防禦者。例如，國家通過訊息操縱干涉他國內政，同時自身政治進程也飽受相同策略困擾。這就是投入大量資源加速AI軍備競賽，同時又飽受軍備競賽帶來的負面影響。

具體而言，在進攻方面，深偽傳播（Dissemination of deepfakes，即快速、大規模生成高保真多模式輸出，極少需要人工參與，可以被惡意用來傳播與其特定敘述相符的廣泛錯誤和虛假信息）、激增攻擊（Proliferation of attacks，使用AI生成高質量程式，被惡意使用設計複雜的惡意軟體，包括程式生成和執行功能，如ChemCrow）、數據反饋循環（Data feedback loops，AI部署不斷加速，其生成數據進行迭代）等技術，列舉的技術都可以利用於傳統時代就存在的認知作戰、網路攻擊等，實現這些進攻武器的質的飛躍，而最為關鍵的是其數據循環迭代，使得掌握核心科技者強者愈強、差距愈發不平衡。

在防禦方面，檢測大語言模型（Detecting LLM content）、代碼分析（Code analysis）、滲透測試（Penetration testing）、水印檢測（Watermarking）、多模態分析（Multi-modal analysis）、基於神經網絡的監測器（Neural network-based detectors）等技術，作為對進攻性AI武器的反制，目前也正在不斷研發生產，但毫無疑問，這也隨著進攻武器的發展，防禦武器的負擔也愈發沈重。

AI之所以與其他技術不一樣，就是因為其改變權力的潛力巨大，貫穿了低層到高層政治三大層次，將會有改變國際政治格局的劃時代意義。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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