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國戰會論壇／國民黨處理選戰危機的三大敗筆

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
國民黨應對選戰信習說、國家警報、曹興誠認知戰三大危機處理不及格。
國民黨應對選戰信習說、國家警報、曹興誠認知戰三大危機處理不及格。

【文．滕昕雲】

2024大選落幕了，對於期待政黨輪替的台灣民眾而言，結果並不盡如人意。究竟國民黨的候選人侯康配為何落敗，有諸多面向與不同層次的檢討。本文在此僅將在選戰中的議題操作與輿論的管控上，以三個案例來探討藍營的成敗。

第一個案例就是前總統馬英九接受德國之聲訪問說出「相信習近平」的話。這裡不去探究馬英九的說法是否中肯或適切，僅將焦點放在國民黨競選團隊對該議題的處置態度，還有在議題發酵後應對之道的缺失做檢討。

首先是，在大選如火如荼之時，前總統馬英九的任何關於兩岸關係的言論，動見觀瞻，這應該是可以預期的。馬英九接受國際媒體專訪，必然會對選戰造成一定程度的衝擊與影響，這點無須置疑。所以，馬英九在選戰最激烈時接受外媒訪問，應事先與國民黨中央、侯康競選團隊進行研議，就當時三方民調狀況進行討論，將受訪的說法作適切性的陳述，以免對選情造成可能的影響。

馬英九在受訪時說出「相信習近平」，被民進黨以耳語進行操作，被認為是南部地區又呈現一片綠油油之因。所以，未來為避免不必要的節外生枝，選戰期間非候選人本人的其他重要政治人物，都應該規避這類的專訪，選後再說。

事實上，就以這次馬英九受訪的「相信說」為例，在選舉上產生一定的輿論效應，這時競選團隊或黨中央的輿情小組，應即刻透過各種管道，反映當時民意對馬英九言論的態度與反應，究竟對侯康配是正面還是負面。競選團隊應立即把輿論對「相信說」的反應狀況盡速危機處理。

這方面可以馬上召集專家學者，研擬出一套適切的論述，以供國民黨候選人因應對方陣營的攻擊，同時透過媒體的質疑進行辯解，以化解民眾的疑慮。此外，國民黨全體候選人以及上政論節目的名嘴應口徑一致，使成為一個統一的論調，來表達國民黨的立場，以此降低、消弭該議題所產生的一切不利因素。

第二個案例，就是國防部就中共衛星發射所發布的國家級警報事件。國防部方面的急切與草率，這個警報成為國民黨方面可以操作利用的一個議題。由於以國家級警報的形式對全民發布，顯示國防部主觀認定此事件具有相當程度的具體威脅，茲事體大。因此這已非是否影響選情的問題，而是攸關國家安全的重大議題。

所以，國民黨的國防立委應即召開緊急公聽會，邀請國防部有關官員與會，就該次事件提出說明。國民黨的立委可在公開場合，就這個國家級警報發布諸多不合理之處，向國防部官員提問，以顯示這個舉措的不適切性，並凸顯執政當局操作「芒果乾」意圖影響選情的用心。只有利用公聽會舉辦的方式，使之成為一個攸關公眾利益的議題，才有機會促使各方立場的媒體以中性的新聞題材報導，盡可能觸及最多的閱聽大眾。

第三個案例，就是低估了「曹興誠效應」。曹興誠反對統一，支持民進黨的兩岸政策與國家認同，這是他個人的選擇，我們予以尊重。但是曹興誠深度介入了本次選戰，積極宣傳他的理念看法，國民黨方面卻對他無所作為，任由他的影響力擴散發酵。

曹興誠為科技產業界大老，本身就具有一定的位階與知名度，而他是老一輩外省人的身分，原為一般印象中深藍支持者的形象，卻出來力主擁護民進黨的兩岸政策，批判中共並反對主張兩岸和解的國民黨，對一般中性選民是具有相當的渲染效果的。

更嚴重的是，曹興誠憑恃其龐大的財力，不但在YouTube上開闢其個人的自媒體頻道，還大力投放廣告，由他本人宣講對國民黨候選人不利的言論。舉凡欲在YouTube上觀看大選相關影片的網友，幾乎都會接收到YouTube所投放的曹興誠廣告片，他的言論散布的影響程度不可小覷。

應對「曹興誠效應」，國民黨的反制之道，應是請一個輩分、資歷與其相當並具有正面形象的知名人物，出來質疑、挑戰曹興誠先生的論點，以此形成媒體關注的焦點。假如能夠形成兩方的論戰自是最佳，無論是隔空的交火還是現場的辯論。以此來抵銷、中和曹興誠的言論。但是國民黨方面忽視、低估了曹興誠在輿論視聽上的影響，為本次選戰的一大敗筆。

上述三個案例，可以視為本次大選中，國民黨應對選戰該作為而無作為之處，可說是危機處理不及格。現代選戰的成功，除了候選人自身的特質與魅力，還需要背後組織團隊的運作與配合，此點尤不可或缺。

關於國民黨在競選團隊上的失能與對輿論的輕忽，其責任並不在侯康兩位候選人及其競選團隊，他們已在競選活動與行程上忙得不可開交，自無餘力再來顧及這些非第一線上同等重要的議題。所以黨中央實難辭其咎。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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