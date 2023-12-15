淯知產業／第四次工業革命——地緣政治的全新賽局

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／摘自unesco.org
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【文．張淯】

近日最受全球矚目的大事，當屬甫於杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化綱要公約（COP28）會議。這個自1992年通過的全球性公約，因為沒有對個別締約方規定具體需承擔的義務，缺少法律上的約束力。

即便如此，這項公約仍然是一項國際認可，人類最大規模的共同減碳行動。依據聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）的報告顯示，全球溫度升高已超過1.1°C，若不採取行動，2100年可能升高至2.5°C，遠超過《巴黎協定》的目標。

這種升溫將帶來極端氣候變化，如熱浪和洪水的頻率增加，以及珊瑚礁的大量消失。因此迫切需要國際社會採取更積極的措施，尤其是在可再生能源和能源效率方面的投資。

而此次在杜拜舉行的COP28，適逢《巴黎協定》後首次進行「全球盤點」（GST, Global StockTake），因為依據《巴黎協定》當中載明：「締約方須盡快達到溫室氣體排放的全球峰值」，而且需在2023年，也就是今年繳出第一張成績單。

此次COP28會議中，討論了從化石燃料到再生能源的轉換計畫，這是一個在經濟與環境責任間尋求平衡的複雜議題；特別是來自OPEC等主要石油生產國和組織的反對，凸顯了全球範圍內對於能源政策的分歧，更顯示出減碳議題的複雜性。

雖然遏止地球持續「發燒」已是全球共識，但如何在各國確保自身利益的前提下達成，仍然是一項艱鉅的任務。

台灣一個蕞爾小國，或許很難凸顯自身對全球減碳以至氣候變遷的貢獻，但我們仍無法忽視這場全球性能源轉型帶來的挑戰與機會。

做為一個高度依賴進口能源的國家，台灣需要調整能源基礎設施以適應全球的可再生能源趨勢，並在可再生能源技術上進行創新和投資。我們可以看到媒體的相關報導，台灣代表在COP28會議積極參與討論，展示了台灣在氣候變化問題上的關注和貢獻，同時也展示了台灣在推動再生能源和減少碳排放方面的成就與計畫，並強調台灣願意與國際社會共同努力，面對氣候變化帶來的挑戰。

但除此之外，我們更需要關注的是，當前的氣候變化正在推動一場科技革命，這場革命被視為第四次工業革命的關鍵部分，主要由新能源技術和遠離化石燃料的轉變所驅動。

第一和第二次工業革命塑造了全球權力結構，現今掌握全球話語權的歐美列強，均拜工業革命之力而興起；至於以數位化和資訊技術為主的第三次工業革命，雖然進一步強化了英語世界國家的影響力，但也讓包括第三世界國家在內的國際社會成員，有更多成長發展的機會。

至於正在發展中的第四次工業革命，則是以減碳為前提的能源轉型和技術創新的全新賽局。換言之，這場革命正在重塑全球經濟和地緣政治格局，值得我們持續關注未來可能產生的影響，亦或是帶來新一波「典範轉型」的契機。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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