電動機車爆「電池瘟疫」！騎一半瞬間斷電燒全台
【文．林墨卿】
近一個多月來，Gogoro電動機車傳出「電池瘟疫」，許多車主反映電池消耗速度異常，甚至在行駛途中突然斷電，引發車主的不滿與憂慮。11月份，熱心車主組織回報活動，統計發現有高達79起電池斷電的案例。一些車主為提醒其他騎士，紛紛在換完電池後黏上「不要拿，會斷電」的紙條，並在社交媒體上分享相關經驗。
對此，Gogoro官方已成立專案小組調查與處理，積極與受影響的車主溝通釐清情況。官方表示將加速投入全新電池，並對異常電池進行鎖定處理，防止其繼續流通。此外，Gogoro呼籲車主在斷電時可撥打客服，提供免費類道路救援服務，以確保車主安全。
儘管業者積極因應，但此電池問題引起車主行進中失去動力的情況，不僅造成嚴重困擾，也增加了行車安全的隱憂。業者建議車主在發現異常情況時可將電池提起放回或到電池站換新，同時提供免費道路救援，以確保車主安全有序。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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