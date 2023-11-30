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苗栗少棒聯隊授旗遠征花蓮 養精蓄銳旗開得勝

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
苗栗縣副縣長鄧桂菊授旗給聯隊總教練李秋靜。 圖／苗栗縣政府
苗栗縣副縣長鄧桂菊授旗給聯隊總教練李秋靜。 圖／苗栗縣政府

【文．林墨卿】

最高獎金百萬元的2023年花蓮台彩威力盃全國少棒賽，12月2至5日在花蓮國福棒壘球場開打，苗栗縣聯隊成員有11男5女，共16名分別來自4所國小的菁英球員組成；副縣長鄧桂菊29日下午到通霄國小為聯隊授旗，勉勵球員好好養精蓄銳，球場上全力以赴為苗栗縣爭取最高榮譽。

通霄國小在今年的台彩盃縣內選拔賽中奪得冠軍，成功取得參賽資格，而校方為迎接這場全國性的年度大賽，網羅了縣內多所學校的優秀球員，組成一支強大的少棒聯隊。聯隊成員有11男5女共16名國小5、6年級的學生，其中有9名屬通霄國小，其他另有山佳國小5名、文華國小及烏眉國小楓樹分校各1名，當中又有5名分屬泰雅和賽夏的選手。

聯隊教練團由總教練李秋靜領軍，另有林晏婷及賴姿佑兩位教練，其中，賴姿佑還是通霄國小畢業的校友，對學弟妹更具鼓舞作用。副縣長鄧桂菊、通霄鎮公所主任秘書馬華君和各界來賓，對於3位青一色都是女性教練頗感驚艷，稱讚她們是女力出頭的最佳表徵。

授旗儀式29日下午在通霄國小舉行，由副縣長鄧桂菊授旗給總教練李秋靜，李秋靜代表聯隊接下縣旗並振臂揮舞，齊聲高喊「苗栗加油」口號。校方由學務主任李介耀代表校長張傳源出席，立委陳超明秘書、縣議員翁杰特助、周玉滿特助、教育處督學張又文、家長會長鄭文淵及鎮民代表多人，都到場觀禮並為球隊加油打氣，大家出錢出力作為聯隊最堅實的後盾，也祝福球隊旗開得勝。

學校主任李介耀與總教練李秋靜，感謝縣府、公所、家長會及地方各界對少棒聯隊的支持與鼓勵；聯隊成軍後即展開密集的賽前訓練，隊員利用假日和課餘時間，不辭辛勞地在通霄國小並赴縣內其他球場進行移地訓練，熟悉不同場地特性，更重要的是努力精進球技，累積臨場經驗。

副縣長鄧桂菊讚譽這支少棒聯隊是「夢幻球隊」！鄧桂菊說，相信球員和都是縣內菁英中的菁英，一定有最棒的表現，她提醒小球員要睡飽、吃飽、聽領隊和教練的話，注意飲食和安全，也請教練好好照顧球員，讓他們在球場上把實力發揮得淋漓盡致，為苗栗縣爭取最高榮譽。

花蓮台彩威力盃少棒賽源自一位花蓮籍的男性上班族，他於2012年中了威力彩頭獎後，捐出1.2億元給花蓮縣政府希望振興花蓮少棒，成為中獎人捐助款項推動單項運動賽事的首例，冠軍獎金高達100萬元。今年事實於12月2至5日舉行，有21縣市22支球隊參賽，競賽精彩可期。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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