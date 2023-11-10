福島廢水檢測 氚濃度皆低於檢測下限

【文．林墨卿】

日本環境省於11月8日公佈福島第一核電廠排海處理水的第10次檢測結果，顯示所有檢測點的氚濃度仍然維持在低於檢測下限的範圍內。

福島第一核電廠的處理水自開始排海後，環境省定期進行海水檢測。

第10次檢測於本月1日和2日進行，覆蓋福島縣海域11個不同地點，包括排水口附近和距離核電廠約50公里處，以測量氚等物質的濃度。

根據環境省公布的檢測結果，11個監測點的氚濃度均未超出每公升10貝克的檢測下限。自8月27日首次公佈檢測結果以來，每次的檢測結果均保持一致。

環境省將持續每週進行檢測，並在官方網站和社交媒體上公佈檢測結果。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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