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恭喜不用合了！綠媒民調：柯超車賴 柯文哲總統聲量登上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

昨（18）日全網熱議的話題，該算是「藍白合破局？柯營拒「折衷方案」　侯辦：民眾黨須為無法合作負責」，對此知名版主Gossiping表示，「果然露出馬腳了 先提出一個完全不可行的 強迫你一定要接受 不接受就是罪人」，究竟真相是如何藍白？藍白能不能合，讓我們看下去。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/18到10/19的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是26,131 (上升1) ，第二名是侯友宜，聲量是18,146 (上升1) ，第三名是賴清德，聲量是17,320 (下降2) ，第四名是郭台銘，聲量是9,709。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「藍白合破局？柯營拒「折衷方案」　侯辦：民眾黨須為無法合作負責」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3903筆，網友表示「隨便啦！爭老二有必要嗎？」、「黃子哲打臉戴于文耶 好痛好痛」、「侯侯要堅持住 千萬不能妥協」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是Ptt的HatePolitics在討論「Newtalk大選民調1》柯文哲首度反超賴清德！侯友宜追上 三人進入近身肉搏戰」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2771筆，版主表示「綠又崩！綠媒新頭殼發布最新手機民調，柯文哲支持度首度反超賴清德居第一，支持度更在濁水溪以北全面領先，而台中更是大幅碾壓賴清德！」，網友則表示「恭喜 不用合了」。

第三名的賴清德，主要是Ptt的Gossiping在討論「藍委追問賴清德訪美行程 吳釗燮動氣：你為什麼要管」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有700筆，網友表示「好大的官威啊、」。第四名的郭台銘，主要是爆料公社 的FB在討論「提修憲，郭台銘：總統選舉應改為「兩輪投票絕對多數制」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2531筆，網友表示「三戰兩勝」。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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