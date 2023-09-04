大陸人如何看蔣萬安？感謝蔣萬安帶來危機意識

【文．邢雲】

台北市長蔣萬安赴上海出席「雙城論壇」，上月31日結束3天上海行返台。陸媒發文指出，蔣萬安參加雙城論壇，多數人都有眼前一亮的感覺，這位台北市長真的不太一樣；「蔣萬安的到訪，更應讓我們看到久違的危機意識，因體制內的幹部們和他相比，已經有點暗淡無光了。」

《網易》3日刊出湖南「一枚小吏」文章，記者不改動內容，讓讀者從中了解大陸官民如何看待台灣新一代政壇人物，以下為主要內容。

「先來看看，蔣是如何的特別。

一是脫稿水準

蔣市長的風格獨樹一幟，不管是接受多家媒體採訪，還是上台演講，他都是全程脫稿的，你可能會覺得，脫稿誰不會，想說什麼就說什麼。

當然不是這樣，他脫稿的講話水準很高，甚至頻頻爆出『過盡千帆皆不是』這樣神來之筆的詩句，就算是提前背好了稿件，他的語調、語速、感染力等都不是一般人能相比的，那是肉眼可見的差距。

蔣市長的脫稿，絕對是別開生面的脫稿。

台北市長蔣萬安出席「雙城論壇」期間造訪上海城市規劃館。 圖／取材網易

二是親民形象

上海之行中，為了樹立親民的形象，他做了許多（大陸）縣長、市長都曾做過的事，比如和群眾對話、吃東西、學方言、一起運動等等。

儘管這些事情被反復做過多次，但蔣萬安做出來，卻把親民形象樹立到了一個新高度。

比如他逛夜市的時候，和周邊的遊客聊天，問別人是哪裡人，聽到有人說是四川的，他馬上笑著用四川話回道：『啊，你是四川滴呀。』純正的口音，讓遊客頓時笑作一團。

當他吃老人做得蛋撻時，可以完全不顧吃相，上來就是一大口，一邊吃還一邊仔細聆聽身邊老人的話語。

當他遇到有人打籃球時，馬上脫下西裝並迅速融入其中，運動完以後還開心的和大家一起合影。

請注意，做這些事的時候，他全程都是笑臉，全場氣氛很輕鬆，給人的感覺就是舒服，退一步說，哪怕他裝出來的，那也是不可否認的優秀。

蔣萬安吃老人做得蛋撻時，完全不顧吃相，上來就是一大口。 圖／取材網易

三是個人氣質

這一點最直觀了，如果沒有人知道蔣萬安是市長，那麼說他是台灣來的明星估計都有人信。

他的身材管理做的很好，筆挺的西裝把他襯托的像模特一樣，這形象往台上一站，印象分可以拉滿，簡直沒誰了，比那些所謂的美女領導不知道強了多少檔次。

前面提到了，蔣萬安在演講中引用不少詩句，其實他還會寫毛筆字，儘管書法造詣還有待提升，但像他一樣年輕的（大陸）官員，有幾個會寫毛筆字呢？

蔣萬安的身上，不僅有年輕人的朝氣與活力，他還很好的繼承優秀的傳統文化，這樣的市長，怎能不加分？

而反觀我們的幹部們呢？

前幾天，新華社發文痛批機關『小油條』現象，這些人年紀不大，世故、圓滑、油膩程度卻堪比老幹部。

二者對比，怎能不讓人擔憂，不產生危機意識呢？

蔣萬安遇到有人打籃球時，馬上脫下西裝並迅速融入其中，運動完以後還開心的和大家一起合影。 圖／取材網易

蔣萬安生於1978年12月，現年44周歲，確實很年輕，但我們也在搞幹部年輕化，和他一樣年齡的人，也有人身居要職，就算沒有當上地級市市長的，當上縣長、縣委書記的總是大有人在的。

然而，拋開行政級別不談，哪個縣長、縣委書記能與蔣市長相提並論呢？

我們看慣了形式主義、官僚主義，看慣了走馬觀花、調研作秀，初次見到蔣萬安竟然有種恍若隔世的感覺，這種感覺十足的讓人心酸。

『小油條』、『躺平』、『佛系』等等，體制內總有一些叫人無奈的負面現象。

是經驗不足嗎？也不是。實際上，蔣萬安是2015年才正式從政，至今不過八年而已，要說經驗不足，他才是真正的經驗不足。

既然能力、經驗都不成問題，癥結到底在哪裡呢？

無論如何，歡迎蔣市長回家，更歡迎下次再來，也要謝謝你帶來的危機意識，向你學習。」

據知，包括前總統馬英九今年4月初的湖南祭祖行，所到之處萬人空巷歡迎，一方面是傳統要求體現「以客為尊」，另方面也基於相較大陸官員，台灣政治人物更能展現真誠、清新、不浮誇虛偽的一面。

不過《網易》另文則從另一角度審視蔣萬安說，蔣萬安到上海第一天就在社交平台公開表明，自己是屬於「中華民國」，雖然話語仍充斥對兩岸和平共處的期望，但蔣萬安絲毫沒提到「九二共識」。文章雖表明蔣萬安沒有很強的「分裂思想」，但盼蔣萬安別做「騎牆派」。