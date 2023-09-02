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台流爆增？海基會協處預算半年用光

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸「台商協會」一直是「台流」的主要協助窗口。圖為汕頭台商協會活動。 中國台灣網
大陸「台商協會」一直是「台流」的主要協助窗口。圖為汕頭台商協會活動。 中國台灣網

【文．陸懷恩】

大陸歷經3年疫情折騰，經濟榮景已大不如前，今年初疫後經濟復甦現象也不如預期，導致政府不斷推出利多政策，但經濟恢復速度宛如牛步，對在大陸經商的台商影響也比預期大。海基會副秘書長兼發言人蔡孟君31日表示，今年前7月海基會接獲60起「滯陸國人」案件，已達去年總件數7成，陸委會補助的協處預算已在上半年用光，如今只能利用別處預算來替補，顯示疫後大陸「台流」現象比往年都嚴重。

所謂「台流」指的是在大陸經商失敗的台商，或前往大陸投資失利，只能流落街頭接受補助的台人。過去在一線城市北京、上海、重慶、廣州、深圳等地，「台流」情況普遍都有，地方「台商協會」及各地台辦成為協助「台流」的主要窗口，但疫情後現象似更加劇，據稱連三、四線城市都有。

海基會過去協助「滯陸國人」案件可分四大類，第一類是「急難救助」；包括窮困潦倒、沒錢吃飯，錢包遺失、借錢返鄉，若經地方「台商協會」確認當事人願返台，海基會會在協處時安排食宿。第二類是「協助返鄉」，如有台胞滯留時間久遠、逾期居留，證照遺失或逾期，甚至在台涉案以冒名方式偷渡大陸，或長期未返台身分待確認者，海基會會與警政、戶政機關共同協處。

第三類是「收容安置、返台治療」。過去不少台人前往大陸因長期滯留，加上若貧病且生活無法自理須仰賴他人，在大陸的醫療費用及後續照護就都是沉重負擔，這類台人通常盼望能早日返台；第四類則是「因故身亡協助善後事宜」。

海基會協助滯留大陸台人返台案件。 表／海基會提供
海基會協助滯留大陸台人返台案件。 表／海基會提供

根據海基會數據，2019年協助接返的滯陸國人共44件、2020年暴增到62件、去年更是成長至83件，已幾乎是2019年的兩倍。今年截至7月更達到60件，已是前一年總件數72%，若今年下半年仍以同樣速度增加，很可能再創新高。

蔡孟君表示，海基會的協處案件數逐年上升，陸委會今年度補助海基會辦理「協處台商人身安全與經貿糾紛」預算，總計約85萬元，幾乎於上半年就提前用完，現在就是透過內部預算流用，從其他科目項下流入，暫可滿足本年度協處案件所需，「必要時，海基會將使用自籌款項支應。」

蔡孟君強調，他們接獲通報協處滯陸國人案件，不會因對象或肇因有所區別，主要依問題和訴求，經研判屬合理、必要，就提供相關協助；「案件來源多半由各地台商協會通報，並經實地訪查後確認。」

蔡孟君表示，因有部分台商協會曾遭遇「滯陸國人」惡意招搖撞騙，佯稱欠缺路費、需急難救助或要求代購機票返台，但拿到補助款後卻變現花用，浪費公眾的愛心與資源，為求謹慎，近年台商協會已對協助案件更嚴格審核。

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