快訊

柯文哲嘉義造勢遇停電開酸：這是 「明文」規定？還是又是小動物？

張惠妹馬來西亞開唱 「彩虹」元素全遭禁

天天排隊！他好奇「阜杭豆漿」真的好吃？內行激推「1品項」：真的頂

賴清德向對岸喊話 郭董：請習近平吃蝦仁飯和珍奶就不賣台？

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自賴清德臉書
擷取自賴清德臉書

【文．楊雪妍】

民進黨總統候選人賴清德近來頻頻對對岸釋出善意，不僅要和對岸展開對話，更希望請習近平吃蝦仁飯和珍奶，消息一出，被郭台銘重砲回擊，自己在金門和習近平簽署和平協議，「結果我就變成賣台，他吃飯就不賣台，這不是雙標，什麼是雙標」？

賴清德昨(24)日晚間接受《年代向錢看》節目專訪表示，與習近平吃飯是表達善意，若真有那一天，習近平又剛好來台灣，他希望提供蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶請習吃。不料，此話一出，被郭董怒斥，自己要在金門和習近平簽署和平協議，簽完才要請習吃飯，「結果我就變成賣台，他（指賴清德）吃飯就不賣台，這不是雙標，什麼是雙標？」，話鋒一轉，所有候選人只有他敢提出核能政策，「其他候選人有哪一個願意提出政策？結果沒有提出政策的民調最高，很奇怪」，結果提出政策的民調最低，郭台銘強調，「我覺得民意和民調有落差」，看來，郭董角逐總統寶座是勢在必行。

實際上，賴清德不僅想要請習近平吃「待客套餐」，23日也在民進黨中常會中表示，「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。更說，民主和平是我們生活的根基，重要的像空氣一樣，但也是如此的理所當然，一旦失去了，才知道會無比難受。

賴清德更在節目中表示，希望和每一個國家做朋友，包含中國，「我們不希望成為敵人，一旦成為敵人、一旦發生戰爭，除了兩國人民生靈塗炭，也影響全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的」。更對對岸喊話，台灣把資金、人才、技術帶進去，中國對台灣應心存感激，「台灣不求回報，只希望好好當朋友、可以和平，朋友沒有相殺的」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

PTT爆卦指賴清德YT訂閱異常激增 徐巧芯揶揄：傑克真是太神奇了！

印中關係仍緊繃…莫迪與習近平南非見面 僅短暫交談無雙邊會議

最新民調出爐！賴清德支持度37% 柯文哲、侯友宜下滑

賴清德邀習近平喝全糖珍奶 李彥秀酸：高明的愛情騙子

相關新聞

賴清德向對岸喊話 郭董：請習近平吃蝦仁飯和珍奶就不賣台？

民進黨總統候選人賴清德近來頻頻對對岸釋出善意，不僅要和對岸展開對話，更希望請習近平吃蝦仁飯和珍奶，消息一出，被郭台銘重砲回擊，自己在金門和習近平簽署和平協議，「結果我就變成賣台，他吃飯就不賣台，這不是雙標，什麼是雙標」？

賴清德別想躺贏 母雞帶小雞能帶得動？！

儘管民進黨總統參選人賴清德希望能夠總統勝選、國會過半，但民進黨高層昨(24)日表示，國會過半是個挑戰，立委選情不容樂觀，確實有分裂投票情形，並盼總統聲勢能帶動立委、政黨票，但賴清德這隻母雞真能帶得動這群小雞嗎？值得注意。

日排核汙水首日超標200倍 美科學家：威脅全球70%漁業

日本24日起向太平洋排放核汙染水，據《央視》在現場實際檢測，福島核汙水排放首日輻射值最高超東京200倍，已大大超過安全值範圍。同時，根據權威的美國「國家海洋實驗室協會」發表聲明顯示，這些排放可能會威脅到地球上最大連續水域，其中含有全球最大生物量，包括世界上70%的漁業。

瓦格納首腦墜機（十）神秘墜機陰謀論四起 網傳普里格津自導自演「詐死」

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）突發的墜機引發關注，巧的是，這場事故距離瓦格納兵變整整兩個月，一時之間各種陰謀論四起，網路流傳大量討論與揣測，甚至有人認為普里格津是自導自演「假死」。

瓦格納首腦墜機（九）烏克蘭趁亂出兵 夜襲強登克里米亞半島 國慶日升國旗

「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）驚傳墜機，正當俄羅斯當局忙於應付事故之際，烏克蘭特種部隊抓緊時機，趁夜突襲遭俄軍佔領多年的克里米亞半島，並在島上升起國旗。而瓦格納戰士似乎也展開為首腦復仇的行動，據烏克蘭媒體報導，駐紮在白俄羅斯的瓦格納戰士，正動員車隊駛往俄羅斯。

瓦格納首腦墜機（八）貓哭耗子？墜機事故後首發聲 普丁公開哀悼普里格津

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）驚傳墜機，被外界視為墜機幕後黑手的俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）24日首度打破沉默，對事故表達哀悼之意，普丁並稱普里格津曾犯下嚴重錯誤，但「取得了成果」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦