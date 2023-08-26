賴清德向對岸喊話 郭董：請習近平吃蝦仁飯和珍奶就不賣台？

【文．楊雪妍】

民進黨總統候選人賴清德近來頻頻對對岸釋出善意，不僅要和對岸展開對話，更希望請習近平吃蝦仁飯和珍奶，消息一出，被郭台銘重砲回擊，自己在金門和習近平簽署和平協議，「結果我就變成賣台，他吃飯就不賣台，這不是雙標，什麼是雙標」？

賴清德昨(24)日晚間接受《年代向錢看》節目專訪表示，與習近平吃飯是表達善意，若真有那一天，習近平又剛好來台灣，他希望提供蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶請習吃。不料，此話一出，被郭董怒斥，自己要在金門和習近平簽署和平協議，簽完才要請習吃飯，「結果我就變成賣台，他（指賴清德）吃飯就不賣台，這不是雙標，什麼是雙標？」，話鋒一轉，所有候選人只有他敢提出核能政策，「其他候選人有哪一個願意提出政策？結果沒有提出政策的民調最高，很奇怪」，結果提出政策的民調最低，郭台銘強調，「我覺得民意和民調有落差」，看來，郭董角逐總統寶座是勢在必行。

實際上，賴清德不僅想要請習近平吃「待客套餐」，23日也在民進黨中常會中表示，「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。更說，民主和平是我們生活的根基，重要的像空氣一樣，但也是如此的理所當然，一旦失去了，才知道會無比難受。

賴清德更在節目中表示，希望和每一個國家做朋友，包含中國，「我們不希望成為敵人，一旦成為敵人、一旦發生戰爭，除了兩國人民生靈塗炭，也影響全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的」。更對對岸喊話，台灣把資金、人才、技術帶進去，中國對台灣應心存感激，「台灣不求回報，只希望好好當朋友、可以和平，朋友沒有相殺的」。