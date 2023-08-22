防關鍵技術外流中國 德教研部長：德國必須調整研究作法

聯合新聞網／ 獨家報導
史塔克－瓦特辛格指出，德國學術研究必須符合國家安全利益。 取自臉書Bettina Stark-Watzinger MdB
史塔克－瓦特辛格指出，德國學術研究必須符合國家安全利益。 取自臉書Bettina Stark-Watzinger MdB

【文．林齊萩】

法國國際廣播電台報導，德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日在《法蘭克福彙報》（FAZ）刊出的評論指出，面對與中國等制度性競爭對手的緊張關係，德國學術研究必須符合國家安全利益，並加強保護科學研究成果，嚴格區分民用與軍事用途，避免關鍵技術外流至中國。

為減少對中國的依賴，德國政府上月公布醞釀已久的中國戰略報告，調整對北京的策略，報告指出，中國在試圖改變以規則為基礎的國際秩序方面越來越強硬，這將對全球安全產生影響。

史塔克－瓦特辛格表示，世界早就處在多極化、網路安全威脅和制度性競爭的劇變中，尤其與中國的競爭也愈演愈烈，這些都對科學研究產生影響。史塔克－瓦特辛格說，在此轉折點，需要有更具戰略性的方法，協調科學自由的價值與德國的安全利益。她指出，德國聯邦政府的中國戰略報告為此制定了重要框架。「為了實施它，現在有必要回顧以前的做法，並質疑現有的思維模式。」

文中提及：「面對一個明訂目標是將民用研究轉化為軍事應用，並在關鍵技術上達到主導地位的政權，我們絕不能天真地應對。」她提及，考慮到關鍵技術傳到中國的風險，以及中國將民用研究用於軍事目的的可能性，在德國進行的研究必須得到更好的保護。

史塔克－瓦特辛格說，由於科技的進步，德國還必須重新檢視、嚴格區分民用與軍事研究的做法。她進一步建議與德國聯邦經濟事務與出口管制辦公室（Federal Office for Economic Affairs and Export Control, BAFA）合作，以提高大學和研究機構的意識。

史塔克－瓦特辛格曾在今年3月訪台，成為26年來首位訪台的德國部長級官員。她先前也曾呼籲，面對中國對學術研究和教學的直接影響，德國學術界有必要「劃清界線」。

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