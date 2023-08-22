柯文哲最新民調「本命盤」全輸 賴清德總統聲量二連霸

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．林齊萩】

2024年總統大選倒數4個多月，選情再傳驚人變化，《美麗島電子報》發布的最新總統民調，民進黨參選人賴清德支持度逼近40％，董事長吳子嘉直言，民眾黨總統參選人柯文哲「本命盤」全輸給賴清德，這是非常嚴重的一件事。根據QuickseeK總統大選每日情報總統參選人聲量排名，8/21到8/22的潛在候選人聲量排名，賴清德延續昨天氣勢仍居第一，聲量為39,643，其次是柯文哲，聲量是22,479，第三名是侯友宜，聲量為16,376，第四名是郭台銘，聲量是15,551。

根據QuickseeK最新調查，賴清德與柯文哲的聲量分居第一、二名，主要是三立新聞報導「總統大選民調驚人變化！吳子嘉曝這人『本命盤』竟全輸」引發熱議，討論聲量達5890筆。吳子嘉分析，柯文哲在6月28日民調中，20-29歲年輕人支持度以45%大勝賴清德的28.8%，30-39歲也以41.9%遙遙領先；但到了8月份，柯20-29歲支持度下滑至32.2％，被賴以35.8%反超；30-39歲支持度也被超車。吳指出，柯文哲20到40歲最強「本命盤」全輸是非常嚴重的事。

對吳子嘉的看法，有網友說「不是本命盤！是那一張破格嘴害了他」、「柯文哲哪裡的本命盤？不就是藍綠各A一點」、「一點都不嚴重，這才是正常的」。還有網友酸「得罪了吳師父還想走？」、「江湖術士， 胡言亂語」。

另，20日的還路於民大遊行，「賴清德承諾明年減50％路口傷亡，『希望大家共同站在一起』」的報導在爆料公社臉書持續發酵，討論量達4867筆，也推高了賴清德的聲量。

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