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董事長許家印技術性離婚？恒大回應

聯合新聞網／ 獨家報導
在「恒大集團」債台高築之際，傳出恒大創辦人許家印、丁玉梅夫妻離婚，惟不少媒體疑是「技術性離婚」。許氏夫妻在集團內一向被稱「模範夫妻」，圖為 2018年底，許家印夫婦回到河南省周口市太康縣老家看望鄉親，這丁玉梅照片首次曝光。 今日頭條
在「恒大集團」債台高築之際，傳出恒大創辦人許家印、丁玉梅夫妻離婚，惟不少媒體疑是「技術性離婚」。許氏夫妻在集團內一向被稱「模範夫妻」，圖為 2018年底，許家印夫婦回到河南省周口市太康縣老家看望鄉親，這丁玉梅照片首次曝光。 今日頭條

【文．陸懷恩】

背負「萬億級」債務、最近鬧得沸沸揚揚的「中國恒大集團」，近日再傳出其創辦人許家印離婚的說法，起因是恒大8月14日晚發出系列公告，公告中許家印妻子丁玉梅被定義為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，並未如先前公告都稱丁玉梅為「許太太」。

公告改變說法，因此引起眾多陸媒揣測。有報導質疑說，此舉或為「技術性離婚」，丁玉梅可在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題。至於許家印是否已離婚？恆大公司方面官方回應是，「不清楚，沒有消息。」

而根據該公告，作為獨立於恆大及其關聯人士的第三方，丁玉梅將認購約4.17億股恆大汽車股票。丁玉梅全資擁有的好邦有限公司將認購約1.56億股恆大汽車的股票。2者相加約5.73億股恆大汽車股票。若以恆大汽車15日收盤價1.73港元算，該筆股權市值約達9.91億港元（約台幣40億元）。

不過外界除關心「恒大」債務究竟能否解決外，如今更好奇這對「模範夫妻」是否真的離婚？《鳳凰網》引知情人士說，前年9月恒大內部已傳出許家印夫婦離婚消息，且恆大多位高管、地區公司法人離婚者不少。

《中國基金報》引述業內人士觀點指出，法律上可能已不是夫妻，不然如此披露，律師那關過不了。如果真離婚，是否是為規避龐大的恆大債務問題？法律人士稱，即便離婚，婚內產生的共同債務依然需共同償還，離婚無法達到將個人債務與夫妻共同債務相隔離的目的。

公開訊息顯示，丁玉梅1957年生於安徽濉溪縣丁姜樓村，大學畢業後。被分配到河南省舞陽鋼鐵公司上班，與同樣分配至此、比她小一歲的許家印相識並結褵。丁玉梅婚後帶著一雙兒子南下深圳，陪許家印創業。

在一次採訪許家印回憶，一家4口住逼仄的出租屋，夏天連電扇都捨不得開。許家印對外描述丁玉梅稱，「她有學歷，有自己事業，但為照顧我都放棄了。」許家印說，「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恒大人學習的榜樣。」

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