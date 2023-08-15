美軍印太副司令：解放軍高層拒對話 升高美中爆發戰爭風險

【文．林齊萩】

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）中將在澳洲坎培拉出席「美澳領導人對話」（Australian-American Leadership Dialogue）期間受訪時指出，中國軍方正拒絕與印太司令部指揮官進行溝通，傲慢已達危險程度，助長美中爆發戰爭的可能性。

《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）在13日刊出斯卡倫卡的專訪內容，報導稱，斯克倫卡表示，美國軍方最優先要務是避免與中國爆發戰爭，但美中軍方的對話卻完全不存在。對於共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）提議在澳洲等太平洋關鍵地點部署美國極音速飛彈以嚇阻北京犯台的構想，斯克倫卡認為很有價值。他受訪時說：「我們不希望戰爭發生，為此，就必須在國際換日線以西布署一支可靠、能戰的部隊。」他指出，「我認為中國共產黨吃硬不吃軟，因此必須持續展現出實力。」

此外，斯克倫卡也擔憂中國為尋求稱霸印太地區，想在索羅門群島或另一太平洋島國建立軍事基地。他指出，印太的趨勢很多都不是走在正確方向，尤其是中國軍方「不安全和不專業的活動」增加。

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡。 翻攝自美國印太司令部官網

斯克倫卡認為，中共解放軍近年來訓練加強後，使其養成一種新的自信和強勢感。「這種日益增加的強勢，會導致自負，而自負則會導致傲慢」，「當他們變得傲慢時，就會出問題。」斯卡倫卡表示，印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾（John C. Aquilino）邀解放軍東部戰區和南部戰區司令員對話，但迄今沒收到任何回應。

事實上，今年5月底，美方也提出在新加坡香格里拉安全對話場邊舉行兩國防長會議的邀請，不過遭中方拒絕，除非美國解除對中國國防部長李尚福的制裁。